Cannabis-Clubs müssen warten Der Berliner Senat hält den Schwarzmarkt am Leben

Man muss kein Freund des Berlin-Bashings sein, um festzustellen, dass die Stadt das ein oder andere Problem mit der bürgernahen Verwaltung hat. Dafür gibt viele strukturelle Gründe, für die der aktuelle Senat nicht alle etwas kann.

Was die Landesregierung aber bei der Umsetzung des Cannabisgesetzes veranstaltet, ist hausgemachtes Verwaltungsversagen. Oder wie es der Chef der Lobbyvereinigung Deutscher Hanfverband, Georg Wurth, ausdrückt: Es ist „entweder Taktik oder Dilettantismus“.

Das Land Berlin hätte zum 1. Juli eine Behörde benennen sollen, die Cannabisanbauvereinigungen genehmigt und kontrolliert. Die Anbauvereine sind – mehr noch als der nun erlaubte Eigenanbau – das entscheidende Element der Cannabislegalisierung, um dem Schwarzmarkt etwas entgegenzusetzen.

Daniel Böldt ist seit zwei Jahren landespolitischer Korrespondent beim Tagesspiegel.

Doch genau hier versagt Berlin – getreu dem Motto: Geht ja nur um ein paar Kiffer. Nein, es geht um Menschen, die ein legales Genussmittel auch gerne legal erwerben würden. Das Land Berlin erschwert das massiv.

Der Senat hat allerlei Ausreden parat

Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) hat allerlei Ausreden parat, warum die entsprechende Rechtsverordnung nicht rechtzeitig fertig wurde: Abstimmungsbedarf mit anderen Ländern, insbesondere mit Brandenburg, zu wenig Zeit, und schließlich sei das alles auch nicht so schlimm, weil die Bezirke nun erstmal offiziell zuständig seien.

Die erste Ausrede ist frech, schließlich hat es Brandenburg rechtzeitig geschafft, eine Behörde zu benennen. Vielleicht hat sich Berlin also eher zu wenig mit Brandenburg abgestimmt.

Die zweite Ausrede ist schlicht falsch. Ja, viel Zeit hatten die Länder nicht, nachdem das Cannabisgesetz am 22. März vom Bundesrat gebilligt wurde. Allerdings war der Gesetzestext lange vorher bekannt. Vorausschauendes Verwaltungshandeln würde bedeuten, sich bereits vor Inkrafttreten eines Gesetzes ein paar Gedanken zur Umsetzung zu machen. Ganz zu schweigen davon, dass es andere Bundesländer auch hinbekommen haben.

Für Cannabisvereine ist die Rechtssicherheit und Planbarkeit im selbsternannten Anti-Kiffer-Staat Bayern derzeit größer als in Berlin. Das muss man erstmal hinkriegen. Daniel Böldt

Selbst in Bayern steht die Rechtsverordnung. Schon klar: Der Grundgedanke im Freistaat ist, das Gesetz möglichst streng auszulegen, um es Konsumenten so schwer wie möglich zu machen. Dennoch: Für Cannabisvereine ist die Rechtssicherheit und damit Planbarkeit im selbsternannten Anti-Kiffer-Staat Bayern derzeit größer als in Berlin. Das muss man erstmal hinkriegen.

Bleibt der Hinweis auf die Zuständigkeit der Bezirke. Spätestens hier kann sich fragen, was im Senat geraucht wird. Sind die Sinne dort vernebelt? Wie sollen bitte die Bezirksbehörden kurzfristig das umsetzen, was eine Senatsgesundheitsverwaltung in drei Monaten nicht geschafft hat?

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Rechtsverordnung höchstens um ein paar Wochen verzögert. Denn auch, wenn man das im Senat offenbar nicht wahrhaben will: Es geht nicht nur darum, Berlin-Bashing zu verhindern. Es geht um das Vertrauen in den Staat.