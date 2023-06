Car-Sharing-Auto gerät in Gegenverkehr Fünf Fahrzeuge in Berlin-Reinickendorf stark beschädigt

Auf dem Wilhelmsruher Damm in Berlin-Reinickendorf hat am späten Donnerstagabend ein Fahrer eines Car-Sharing-Autos einen Verkehrsunfall mit fünf beschädigten Fahrzeugen verursacht. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete, kehrte aber kurze Zeit später an die Unfallstelle zurück. Zwei Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Den Angaben nach ereignete sich der Unfall gegen 23 Uhr auf dem Wilhelmsruher Damm in Richtung Finsterwalder Straße. Der Fahrer geriet aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit dem Pkw eines 19-Jährigen zusammen. Das Auto des Unfallverursachers knallte durch die Wucht gegen ein geparktes Auto. Im selben Moment löste sich das Vorderrad und schleuderte gegen ein weiteres geparktes Auto. Nun verlor der Fahrer vollends die Kontrolle über das Leihauto und kollidierte mit dem Auto eines 26-Jährigen, der Richtung Eichhorster Straße unterwegs war.

Der Unfallverursacher und sein Beifahrer flüchteten von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme der Polizei erschien jedoch ein verletzter, 21-jähriger Mann und räumte ein, das unfallverursachende Fahrzeug gefahren zu haben. Ob es sich bei der Person tatsächlich um den Unfallverursacher handelt, konnte noch nicht geklärt werden.

Der 21-jährige Unfallverursacher wurde aufgrund seiner Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 19-jähriger Unfallbeteiligter wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt, konnte dieses aber kurze Zeit später wieder verlassen. Alle Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt.