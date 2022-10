Charité, Unfallkrankenhaus, Helios Berliner Ärzte verhandeln in mehreren Kliniken zugleich

Nach dem öffentlichkeitswirksamen Warnstreik der Charité-Ärzte verhandelt der Marburger Bund (MB) demnächst auch an anderen Berliner Krankenhäusern für deren Mediziner. So startet die Ärztegewerkschaft im bekannten Unfallkrankenhaus (UKB) in Berlin-Marzahn, in den zwei Helios-Kliniken in Zehlendorf und Buch sowie im Paulinenkrankenhaus in Westend mit Tarifrunden. Das bestätigte ein MB-Vertreter dem Tagesspiegel.

In diesem Herbst werden sich in Berlin demnach vier Krankenhausbetreiber allein mit ihren Ärzten in Tarifverhandlungen befinden. Die genannten Kliniken verfügen gemeinsam über fast 5500 der 22.000 Krankenbetten der Stadt. Circa 4000 Mediziner sind von den Tarifrunden betroffen.

Hunderte Ärzte hatten am 5. Oktober an der Charité, auf deren Stationen sich insgesamt 3000 Betten befinden, für einen Tag die Arbeit niedergelegt. In dieser Woche verhandeln der Vorstand der landeseigenen Universitätsklinik und die MB-Tarifkommission weiter. Im Zentrum stehen wie berichtet Schichtmodalitäten und Arbeitszeiten, zudem werden 6,9 Prozent mehr Lohn gefordert.

Ähnliche Forderungen zu Gehältern und verlässlicheren Dienstplänen will die Ärztegewerkschaft auch im UKB, dem Paulinenkrankenhaus und den Helios-Kliniken stellen. Während in den ersten beiden Krankenhäusern über Haustarife gesprochen wird, verhandelt der MB bundesweit mit allen Kliniken der privaten Helios-Kette über den dortigen Konzerntarif.

Die Ärztegewerkschaft, der im Schnitt die Hälfe aller Krankenhausmediziner angehören, unterstützt zudem einen aktuellen Brief an die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses. Darin fordern die Unterzeichner unter anderem, eine „gute Versorgung ohne Profitdruck“ zu ermöglichen.

Unterzeichnet haben das Schreiben an die Politik neben dem MB beispielsweise die Aktionsgruppe „Bunte Kittel“, der Landespflegerat, der Berufsverband der Deutschen Chirurgie und die Initiative der Berliner Kinderkliniken. In der Kritik stehen insbesondere die Fallpauschalen.

Damit sind die fixen Summen gemeint, mit denen die Kliniken von den Krankenkassen pro Behandlung vergütet werden. Diese Pauschalen reichten oft nicht aus, so ein Vorwurf, damit sich die Kliniken für Krisen wie die Coronapandemie und die aktuelle Inflation wappnen könnten.

Die gesetzlichen Kassen wiederum verweisen darauf, dass die Länder gesetzlich verpflichtet sind, die Bauten und Technik der als notwendig erachteten Krankenhäuser zu finanzieren – und dieser Verpflichtung käme auch der Berliner Senat nur unzureichend nach.

