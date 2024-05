Checkliste für den Ausnahmezustand Berliner Schulen bekommen neue Notfallpläne

Am Freitag vor Pfingsten war es wieder so weit: Ein Siebenjähriger musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem ihm ein Achtjähriger mit einer Anspitzerklinge den Unterarm aufgeritzt hatte.

Was nach solchen Fällen an Schulen ablaufen muss, um Hilfe zu holen, den Schaden zu begrenzen und das Geschehen richtig aufzuarbeiten, hat die Berliner Bildungsverwaltung jetzt in neuen Notfallplänen zusammengetragen. Am Dienstag wurden sie von Staatssekretärin Christina Henke (CDU) vorgestellt.

Zwar gibt es das Instrument der Notfallpläne schon seit fast 20 Jahren in Berlin. Sie galten allerdings als hoffnungslos veraltet, wie schon 2018 eine Auswertung ergeben hatte. Seither waren Schulpsychologen mit Lehrkräften und Fachleuten von Feuerwehr und Polizei im Austausch, um den Schulen ein möglichst passgenaues und hilfreiches Werkzeug an die Hand zu geben.

Große Bandbreite an Notfällen in Berliner Schulen

Je länger die Überarbeitung dauerte – Corona kam dann auch noch dazwischen –, desto größer wurde auch die Bandbreite der Notfälle, mit denen es die Schulen zu tun bekommen. Daher wurde die Liste der Schwerpunktthemen, die in das Notfallinstrumentarium aufgenommen wurden, immer länger. Während früher nur Großthemen wie Amok, Brand, Gewalt, Mobbing, Drogen, Selbstmord(gefahr) und Trauer näher behandelt und mit Notfallplänen bearbeitet wurden, kamen jetzt etliche weitere Themen hinzu.

Zu den neu aufgenommenen Themen gehören selbstverletzendes Verhalten, sexualisierte Gewalt, Cybermobbing und sichtbare Radikalisierung. Zudem gibt es „Ergänzungsblätter“ zu Notsituationen im Zusammenhang mit Zwangsverheiratung, Schülerfahrten, Pandemie und zu Themen wie Elternabende, Jugendstrafrecht und „pädagogischen Grenzsituationen“.

Fünf Stufen der Gewalt

Manche Themen sind nicht neu, aber stärker untergliedert worden, sodass die Schulen gezielter Rat finden. Das bedeutet etwa, dass es nicht nur einen pauschalen Notfallplan zu Gewaltvorfällen gibt, sondern fünf verschiedene Pläne – je nach Art des Gewaltvorfalls. Konkret können Schulen dann das Papier heraussuchen, das genau zu ihrem akuten Notfall passt. Das kann dann

angedrohte Gewalt

körperliche Gewalt

Gewalt gegen Sachen

Besitz von Waffen

Gebrauch von Waffen oder gefährlichen Gegenständen sein.

Neu sind aber nicht nur manche Schwerpunkte, sondern ist auch der angestrebte Umgang mit dem Notfall: Die Schulleiter sollen sich nicht mehr alleingelassen fühlen, sondern sofort wissen, wo und wie sie Hilfe bekommen können. Deshalb enthalten die überarbeiteten Unterlagen auch jede Menge Telefonnummern und Links.

Das Signal soll sein: Wir sind an Eurer Seite! Martina Roth, Referatsleiterin für die Koordinierung der Schulaufsichten.

„Das Signal soll sein: Wir sind an Eurer Seite“, nannte Martina Roth von der Schulaufsicht ein wichtiges Ziel der neuen Publikationen. Die in den Unterlagen festgelegte Meldekette solle dazu führen, dass die Schulaufsicht, also die Schulräte in den Regionen, „unmittelbar einbezogen werden“. Sie seien zudem „rund um die Uhr“ erreichbar.

Notfallpläne Bildungsstaatssekretärin Christina Henkel (CDU) präsentierte die neuen Notfallpläne. © Susanne Vieth-Entus Notfallpläne für die Berliner Schulen gibt es seit 2005. Zuletzt überarbeitet wurden sie 2011. Die jetzige dritte Auflage soll auch Antworten auf neue Formen von Gewalt, Radikalisierung oder Mobbing geben und den Schulen mittels Checklisten Sicherheit in der Not geben.

Als Nächstes werden die Schulaufsichten und die Schulpsychologen in den zwölf Bezirken damit zu tun haben, die Schulleiter mit dem neuen Prozedere vertraut machen. Die neuen Notfallpläne sollen nicht online frei zugänglich sein, sondern nur mittels Schulportal. Dort soll der Zugang am kommenden Mittwoch frei geschaltet werden. Zudem werde es an jeder Schule mehrere gedruckte Exemplare geben. Dort wird es eine Tabelle geben, in die individuell die Ansprechpartner im Notfall eingetragen werden sollen.

Eine Checkliste zur Orientierung

Staatssekretärin Henke, die selbst Lehrerin ist, berichtete auch aus ihrer eigenen Berufserfahrung, wie wichtig es sei, im Notfall eine Checkliste an der Hand zu haben. Es sei eine „besondere Herausforderung, unverzüglich und passgenau“ Hilfe zu bekommen.

Die genannte Evaluation habe auch ergeben, dass Schulen sehr unterschiedlich dabei vorgehen, wenn sie Gewaltvorkommnisse melden, berichtete die Fachgruppenleiterin für Schulpsychologie in der Bildungsverwaltung, Isabel Trenk-Hinterberger. Die Bildungsverwaltung ist seit vielen Jahren bemüht, die Statistik von solchen Ungenauigkeiten freizuhalten. Seit Jahren schon hat die Behörde aufgehört, eine eigene Gewaltstatistik zu veröffentlichen und überlasst das der Polizei.

Was aber ist schwerwiegend genug, um es der Behörde zu melden, wurde dann auch die Staatssekretärin gefragt. Die Antwort lautete: Schwere Gewaltvorfälle und Notfälle, die Personen der Schulgemeinschaft in ihrem körperlichem oder psychischen Wohl gefährden oder Eskalationspotenzial haben oder von besonderem öffentlichen Interesse sind.

Unabhängig davon, ob es sich um schwere oder minder schwere Fälle handelt: Henke betonte die besondere Rolle, die den Krisenteams der Schulen zukommt, die seit 2018 gebildet werden: Sie sind es, die sich regelmäßig und präventiv zusammenschließen müssen, um im Notfall reaktionsfähig zu sein – unabhängig davon, ob eine Bleistiftanspitzerklinge zur Waffe wird oder Kinder sich bis zur Bewusstlosigkeit würgen.