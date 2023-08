Christopher Street Day 2024 Termin steht fest – nächster CSD in Berlin am 27. Juli

Der Termin steht fest: Der nächste Christopher Street Day (CSD) in Berlin findet am Samstag, 27. Juli 2024, statt. Das teilte der Trägerverein, der Berliner CSD e.V., am Mittwoch mit. Die Demonstration sei bereits angemeldet worden. Zudem soll es vom 28. Juni bis 28. Juli wie in den Vorjahren einen Pride Month mit vielen Veranstaltungen geben.

Der Christopher Street Day ist der 46. in der Hauptstadt. Der CSD findet in Berlin seit 1979 jedes Jahr statt und geht auf Ereignisse vom 28. Juni 1969 zurück: Polizisten stürmten damals die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten dadurch mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus. Der CSD soll an den Kampf für gleiche Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans, inter und queeren Menschen erinnern.

Der Berliner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der LGBTIQ-Community in Europa. In diesem Jahr hatten in der Hauptstadt Hunderttausende für queere Rechte demonstriert.