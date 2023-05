Click & Collect Rewe richtet Abholstationen in Berlin ein

Rewe will mehr Abholstationen für Online-Einkäufe in Innenstädten aufstellen, vor allem in Berlin und Köln. Das berichtet die „Lebensmittel-Zeitung“ (LZ). Der Lebensmittel-Einzelhändler betreibt bereits jetzt 1700 solcher Stationen. Meist sind sie direkt an einen Supermarkt angeschlossen. In Zukunft will Rewe dem Bericht zufolge stärker in Abholautomaten investieren, die unabhängig von bestehenden Märkten funktionieren.

Deutschlandweit gibt es demnach erst zehn solcher Automaten. Sie werden vom Rewe-Lieferdienst aus den zentralen Logistikzentren beliefert. Beim „Click and Collect“ kaufen die Verbraucher:innen online ein und holen die Ware danach selbst ab. Das Konzept verbindet den stationären Handel mit dem Onlinegeschäft.

Ziel sei es, teilte Rewe der LZ mit, den Service „noch weiter in die Innenstädte“ zu bringen. Dort sei nicht immer ausreichend Fläche für einen kompletten Markt mit Abholtheke vorhanden. Deshalb sollen Abholstationen zum Beispiel in Wohn- und Parkplatzanlagen, an Bürostandorten, Tankstellen oder Park- & Ride-Stationen entstehen. (cmk)