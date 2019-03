Bürgerämter schickten am Montagmorgen Kunden wieder nach Hause, nachdem Computerprobleme die Bearbeitung ihrer Anliegen unmöglich machten. Zum Teil wurden die Probleme über soziale Medien bekannt, unter anderem in Lichtenberg und Steglitz-Zehlendorf. Enttäuschte Kunden twitterten über die Ausfälle.

Das Berliner IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ), das für die Infrastruktur verantwortlich ist, führte daraufhin am Montagvormittag einen Neustart des Servers durch, die Software VOIS lief anschließend neu an. Seit etwa 11 Uhr seien die Probleme behoben, teilte ein Sprecher der Innenverwaltung mit.

Wie es in einer Pressemeldung des ITDZ indes hieß, deute die Störungsursache aktuell auf einen Softwarefehler hin, für welche das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) eigenverantwortlich zuständig sei.

So erklärte auch der Sprecher der Senatsverwaltung, es habe technische Beeinträchtigungen beim Fachverfahren VOIS in allen Berliner Bürgerämtern gegeben, hauptsächlich seien somit Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten betroffen gewesen.

Grundsätzlich hätten die Bezirke versucht, den Betrieb so gut wie möglich zu gewährleisten. Beispielsweise habe in einigen Fällen, in denen Kunden nicht bedient werden konnten, die Möglichkeit bestanden, Anträge trotzdem aufzunehmen und sie später in das System einzugeben.

Auch kurzfristige Ersatztermine seien nach Möglichkeit angeboten worden. Wie der Sprecher erläuterte, unterstützte das ITDZ das LABO bei der Störungsbehebung. Die Störungsursache werde nun untersucht.

