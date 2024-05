Tagesspiegel Plus Cybergrooming, Nazis und Abzocke in App-Spielen : Clash of Clans bis Fortnite – fast alle nicht für Kinder geeignet

Die meisten Spiele-Apps, die Kinder heute nutzen, haben gefährdende Inhalte. Das haben Experten der Stiftung Warentest bei einer Untersuchung herausgefunden.