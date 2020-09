Das Experiment läuft und sein Ausgang ist noch ungewiss. Seit Ende August ist die Friedrichstraße zwischen Französischer und Leipziger Straße für PKW gesperrt. Was die einen als entspannende Verkehrsmaßnahme für Fußgänger und Radfahrer begrüßen, gilt anderen als unüberlegter Aktionismus. So fordert insbesondere die CDU Geschwindigkeitskontrollen für zu schnelle Radfahrer und warnt vor Umsatzeinbrüchen aufgrund des wegfallenden Verkehrs.

Von angespannter Stimmung ist an diesem sonnigen Nachmittag erst mal nichts zu bemerken. Die Passanten, es sind nicht viele, wirken gut gelaunt. Ein paar Sitzgelegenheiten und Bäume in Holzkästen wurden an den Rand der Fahrradstrecke gestellt, die mit grellgelben Streifen markiert ist.

Überall sind spontan aufgestellte Verkehrsschilder und Absperrungen aus Plastik zu sehen. Dass die Anlage provisorisch wirkt, ist keine Überraschung: Die Sperrung gilt erstmal nur bis Ende Januar. Dann kommen auch die dünnen Bäume in ihren Holzkästen, die etwas wild auf der Passage aufgestellt worden sind, wieder weg.

Eine große Befürchtung von Händlern war natürlich, dass Kunden wegbleiben werden. Und? Sind sie weg? In einer Bäckerei hört ein Verkäufer mehr auf seinen Bauch, als dass er reale Zahlen hätte. „Ich habe das Gefühl, dass es mehr Leute geworden sind“ sagt er.

Seine Kollegin widerspricht: „So würde ich das nicht unbedingt sagen. Am Wochenende vielleicht.“ Schlangen vor Bäckereien, wegen Corona stehen die Menschen im Abstand zueinander, sind derzeit allerdings nicht unüblich. Bei einer Boutique an der Ecke hätte man diese Schlangen gerne, dort aber sind sie nicht zu sehen.

„Spontaneität ist verloren gegangen“

Eine junge Verkäuferin bestätigt die Sorgen der CDU. „Unsere Kunden kommen mit dem Auto und setzen sich mit ihren Einkäufen sicher nicht in die U-Bahn“, sagt sie. Auch wenn man nach wie vor in der Nähe parken könne, sei Spontaneität verloren gegangen. Zudem gebe es jetzt unnötige Probleme bei der Anlieferung. Die Lieferwagen benützen jetzt Seitenstraßen, das ist so gewollt.

[Der Verkehr in der Metropole: Das ist regelmäßig auch ein Thema in unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Ein paar Meter weiter kann ein Kioskbesitzer den Ärger über fehlende Parkplätze nicht verstehen. „Das ist Quatsch“, sagt er. „Die Kunden konnten vorher auch nicht parken in der Friedrichstraße. Da war immer alles voll.“ Ihn freue es, dass die Autos, die früher sogar in zweiter Reihe parkten, nun weg sind.

Bis Ende Januar 2021 soll die Friedrichstraße in Mitte autofrei bleiben. Foto: Paul Zinken/dpa

Die Kellnerin eines Cafés kann der Fußgängerzone ebenfalls nur Positives abgewinnen. „Wir haben erst ein paar Monate geöffnet. Aber wir haben schon gemerkt, dass jetzt mehr Kundschaft kommt, seitdem es hier keine Autos mehr gibt.“

Wie auch viele andere Lokale hat das Café den neuen Freiraum genutzt und zusätzliche Tische aufgestellt. Gäste trinken hier in Ruhe ihren Kaffee, einige in Bücher vertieft. Statt lauter Motoren ist hier nur das Surren der Fahrräder und E-Tretroller zu hören. Doch Kritiker warnen gerade vor dieser Stille: Die Räder seien zu leise, Fußgänger würden von ihnen überrascht.

Radfahrer fahren vielen Passanten zu schnell

Neben intensiven Kontrollen wird auch die Einführung von Zebrastreifen gefordert. Dass die Radfahrerinnen und Radfahrer sich nicht ans Tempolimit halten, sagen Passanten in der Friedrichstraße immer wieder. Auch die Angestellte eines Kaufhauses sieht darin ein Problem. „Am Liebsten wäre es mir, wenn es eine reine Fußgängerzone wäre. Ein paar Stände auf der Straße würden sicher mehr Kunden locken“, sagt sie.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Weitere Überlegungen und Bedenken betreffen die parallel verlaufenden Straßen der Friedrichstraße. Die Sperrung könne zur Überlastung der Nebenstraßen führen, lautet die Befürchtung von Passanten. Der Berliner Verkehrsinformationszentrale teilte auf Anfrage des Tagesspiegel mit, dass sie keine Kenntnisse über eine dramatische Zuspitzung der Verkehrslage habe.

Mehr zum Thema Verkehrswende in Berlin-Kreuzberg Bergmannstraße wird autofrei

Der Kioskverkäufer bestätigt diese Information. „Ein Problem mit Nebenstraßen sehe ich auch nicht“, sagt er entschieden. Seine größte Kritik an der neuen Fußgängerzone ist ästhetischer Natur: „Da hätte man mehr gestalten können. Vielleicht noch ein paar Girlanden oder so irgendwas.“ Vielleicht wird es ja in der Weihnachtszeit etwas feierlicher und auch etwas bunter.