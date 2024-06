„Da ist einfach eine Schmerzgrenze erreicht“ Bier sechs Euro, Bratwurst sieben Euro – Ärger über Preise auf Berliner EM-Fanmeile

Piotr trägt am Oberkörper ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Polska“ und in den Händen zwei Bierbecher aus Plastik. Sechs Euro hat er in der Fanmeile am Reichstag für jeden bezahlt. Der Stand, an dem er den Gerstensaft gekauft hat, liegt zehn Meter entfernt, vor dem Zapfhahn hat sich eine Warteschlange aufgebaut. Sie ist allerdings überschaubar lang, vielleicht aber auch nur, weil beim Spiel Polen gegen die Niederlande noch keine Halbzeit ist.