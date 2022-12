Dampflok raus, S-Bahn rein Deutsches Technikmuseum in Berlin gestaltet Ausstellung neu

Sie war vom ersten Tag an der „Star“ im Deutschen Technikmuseum (DTM): die Dampflok 50 001. Am Dienstag hat sie Berlin Richtung Schleswig-Holstein verlassen. 39 Jahre lang stand die riesige Güterzuglok in einem der beiden Rundlokschuppen des früheren Anhalter Bahnhofs im Bezirk Kreuzberg. Im kommenden Jahr wird das DTM 40 Jahre alt, im Sommer soll dieser Teil der Ausstellung wieder öffnen.

