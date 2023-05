„Das hatte nichts zu tun mit der Letzten Generation“ Berliner Eventmanager sieht sich durch Razzia ungerecht behandelt

Als Polizist:innen am frühen Mittwochmorgen bundesweit Wohnungen von Klimaaktivist:innen der „letzten Generation“ durchsuchten, klingelten mehrere Einsatzkräfte auch an der Privatadresse des Berliner Eventmanagers Stephan Hüttner in Lichtenberg. Auch ihm wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet oder unterstützt zu haben. Dabei verweist die Münchener Generalstaatsanwaltschaft seinen Angaben zufolge auf eine Großdemonstration, die Hüttner in München organisiert hat. Nur hatte die laut Hüttner nichts mit der „Letzten Generation“ zu tun.