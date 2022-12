„Das ist alles manipuliert“ Wie Loverboys mit perfiden Methoden junge Mädchen zur Prostitution zwingen

Das Mädchen war 14, es steckte in der Pubertät, vielleicht war es ja einfach normal, dass es sich immer stärker zurückzog. Vielleicht war es normal, dass es immer stärker den Kontakt zu Freunden und Freundinnen reduzierte, vielleicht war es ja auch normal, dass irgendwann nur noch die Großmutter einen Draht zu ihr hatte, dass nur noch sie ein normales Gespräch mit ihrer Enkelin führen konnte.

Natürlich waren die Eltern besorgt, natürlich rätselten sie über das Verhalten, auffällig war ja auch, dass ihre Tochter permanent am Computer saß, damit sie Kontakt zu ihrem Freund hatte.

Da wussten sie aber noch nicht, dass ihre Tochter diesem Freund Nacktfotos von sich geschickt hatte und dass er diese Fotos dann verkauft hatte. Aber sie blieben unruhig, die Eltern, irgendwann sahen sie in Whatsapp-Chatverläufen, dass ihre Tochter offenbar mit einigen Männern bereits Sex gehabt hatte, natürlich auch mit ihrem Freund.

Und das war definitiv nicht mehr normal.

Die Eltern riefen beim Netzwerk gegen Menschenhandel e.V. in Berlin an, einer Organisation, die sich um Zwangsprostitution kümmert. Und genau dieser Verdacht bestand in diesem Fall. Die 14-Jährige war eventuell Opfer eines sogenannten „Loverboys“.

Das Netzwerk empfahl Eltern den Gang zur Polizei

Ein Fall aus Berlin, Frühjahr 2022. Eine Mitarbeiterin des Netzwerks gab den Rat, die Chatverläufe als Screenshots zu dokumentieren und zur Polizei zu gehen. Und sie gab die Adressen von Beratungsstellen, die sich direkt um die Opfer kümmern. Das Netzwerk berät telefonisch vor allem Personen aus dem direkten persönlichen Umfeld von Betroffenen.

Shannon von Scheele und Anika Schönhoff kennen viele solcher Fälle. Von Scheele ist Geschäftsführerin des Netzwerks, Anika Schönhoff die Projektkoordinatorin, ihr Büro liegt in einer Seitenstraße in Charlottenburg. „Berlin und Nordrhein-Westfalen sind Brennpunkte bei der Loverboy-Methode“, sagt Anika Schönhoff.

Anika Schönhoff und Shannon von Scheele arbeiten für das Netzwerk gegen Menschenhandel. © Frank Bachner/Tagesspiegel

Ein früherer Loverboy bereut seine Taten

Auch einen Filmclip muss das Netzwerk neu schneiden. In der Sequenz erzählt ein ehemaliger Loverboy, wie er junge Frauen manipulierte, er erzählt aber auch, dass er es bereut. Ein Interview hinter Gittern. Der Täter saß zum Zeitpunkt der Aufnahmen im Gefängnis. Der Clip soll jetzt passend für verschiedene Zielgruppen – Kinder, Erwachsene – neu geschnitten werden. Auch dafür benötigt das Netzwerk Geld von der Spendenaktion.

Berlin ist ein Brennpunkt von Loverboys. Anika Schönhoff, Projektleiterin des Netzwerks gegen Menschenhandel

„Loverboy“, was für ein Name, er suggeriert Liebe, Charme, Interesse, er löst durchaus positive Bilder aus. Er löst nicht die Bilder aus, die dieser Name eigentlich verdient: Manipulation, Kaltherzigkeit, seelische Qualen.

In Wirklichkeit, sagt Anika Schönhoff, steckt dahinter eine perfide Form der Zuhälterei. Loverboys sind meist Männer zwischen 18 und 30 Jahren, ihre Opfer immer jünger, teilweise erheblich. Sie zwingen junge Mädchen kalt berechnend zur Prostitution.

Loverboys agieren kalkuliert, nicht plump

Es sind keine plumpen, brutalen Zuhälter, ihr Köder sind Charme, Aufmerksamkeit, Geschenke, Einladungen zu Essen, große Versprechungen auf eine glanzvolle Zukunft als Instagram-Influencerin. „Aber irgendwann“, sagt Anika Schönhoff, „werden die Mädchen in ein Bordell oder in eine Wohnung gebracht, wo sie sich prostituieren müssen.“ Stahl unter Seide.

Loverboys stammen oft aus sozialen Randgruppen, sie haben mitunter Verbindungen zu Motorradgangs oder sind im Kampfsport unterwegs. Anika Schönhoff kennt den Fall eines halbprofessionellen Athleten, der von seinen Einnahmen nicht leben konnte. Als er von seinen Kollegen die Masche mit den Loverboys hörte, hatte er bald darauf Zusatzeinnahmen, erwirtschaftet von einem manipulierten Mädchen.

Alles ist manipuliert. Anika Schönhoff, Projektleiterin des Netzwerks gegen Menschenhandel

Loverboys sprechen Mädchen vor der Schule, im Café, in der Disco oder in Fast-Food-Restaurants an. Das ist der erste Kontakt, der Beginn einer kühl kalkulierten Beziehung. Es ist ja auch oft so einfach, die Mädchen, sagt Anika Schönhoff, „sind oft in der Pubertät, verunsichert, sie haben zu Hause Probleme“.

Da füllt dann ein junger Mann die emotionale Lücke, einer, der zuhört, Komplimente macht und zum Essen einlädt. Und mit jedem sanften Blick und jeder Einladung wird die reale und gefühlte emotionale Abhängigkeit zu ihm größer. „Manchmal wollen Loverboys auch ganz schnell Sex, um das Mädchen fest an sich zu binden“, sagt Anika Schönhoff. „Aber niemals ist es eine echte Beziehung, es ist alles manipuliert.“

Irgendwann fällt der Satz mit den Geldsorgen

In den liebevollen Gesprächen lässt der Loverboy dann den Satz fallen, dass er leider gerade Geldsorgen habe. Blöde Sache, aber da gebe es doch diesen Ausweg, sie liebe ihn doch. Wenn sie also mit einem Freund von ihm schlafe, sei das Geldthema durch. Der angebliche Freund ist in Wirklichkeit natürlich ein Freier, aus seiner Sicht bezahlt er eine Prostituierte.

So rutscht das Opfer, scheinbar zufällig, immer tiefer in den Strudel, begleitet von vermeintlichen Lebensweisheiten. Der Freund kommentiert die Stufen des Abstiegs mit lässigen Sätzen. Ist doch ganz normal, mit mehreren Männern zu schlafen. Hardcore-Sex ist doch auch ganz normal, wichtig ist nur, dass man langsam herangeführt wird. Und das Mädchen verliert nach und nach das Gespür für klare Grenzen.

„Wir haben Mädchen aus allen Schichten“, sagt Shannon von Scheele. Es gibt Mädchen, die von zu Hause davongelaufen sind und in Bordellen arbeiten müssen. Es gibt Mädchen, die noch zu Hause leben und sich anstrengen, die Fassade alterstypischen Verhaltens zu wahren.

Aber diese Fassaden bekommen immer wieder Risse, manchmal sind sie so groß, dass man sie nicht übersehen kann. Anika Schönhoff und ihre Kollegen, die, an Schulen zum Beispiel, Workshops abhalten, die sehen diese Risse. Und sie sehen, wie groß das Problem ist.

Mädchen, die plötzlich still werden, fallen auf

Mädchen, die plötzlich ganz still werden, die zur Seite statt zum Referenten blicken, die ihre Schultern einziehen, die symbolisieren solche Risse. „Wenn Mädchen ganz still sind, haben wir einen Verdacht“, sagt Anika Schönhoff. Dann kann es gut sein, dass gerade ein Opfer im Raum sitzt. „Betroffene Schülerinnen sind dann erst mal schockiert, weil sie erkennen, dass ihr Freund sie eigentlich ausnützt.“

Aber Hinweise kommen auch aus dem sozialen Umfeld, von Mitschülern zum Beispiel. Nach jedem Workshop können die Schüler dem Netzwerk anonym schriftlich mitteilen, ob sie etwas zum Thema Loverboy beisteuern können. „Fast immer schreibt jemand, dass er eine betroffene Person kennt oder zumindest glaubt, sie könne betroffen sein“, berichtet Anika Schönhoff. Die Netzwerk-Mitarbeiter leiten die Informationen an den jeweiligen Klassenlehrer weiter.

Als Schönhoff in Spandau vor einer Klasse stand, erhielt sie Hinweise auf zwei Schülerinnen, die Opfer von Loverboys sein könnten. Diese Mädchen waren aber an diesem Tag nicht in der Klasse.

Die Workshops finden in engem Austausch mit Klassenlehrern und Schulsozialarbeitern statt. Die Schüler erhalten die Adressen von Beratungsstellen, sie können sich aber auch an einen Vertrauenslehrer oder einen Sozialarbeiter wenden. Wichtig ist, dass eine Botschaft zementiert wird: Kein betroffenes Mädchen trägt Schuld an der Situation. Jedes Mädchen ist Opfer einer perfiden Masche.

Die Netzwerk-Mitarbeiter erklären bei den Workshops auch, wie man einen Loverboy von einem normalen Freund unterscheiden kann; sie erzählen, dass es noch keine Loverboy-Masche sein muss, wenn einer Nacktfotos verlangt. Aber sexuelle Nötigung ist es, und die ist strafbar, das lernen die Schüler.

Das Netzwerk war 2022 an 57 Schulen

2021 hat das Netzwerk 3263 Schüler an 57 Schulen informiert, das waren durchschnittlich zwei Workshops pro Schule. Diese Arbeit deckt natürlich nicht die hauptamtliche Mitarbeiterin Schönhoff allein ab, das Netzwerk hat rund 80 bis 100 gut ausgebildete ehrenamtliche Multiplikatoren: Mitarbeiter von Jugendämtern, Schulsozialpädagogen, Psychologen, sie alle sind im Einsatz, nicht bloß an Schulen. „Wir gehen überallhin, wo Jugendliche sind“, sagt Shannon von Scheele.

Eine Frage kommt in Workshops immer: Gibt es auch Lovergirls? „Uns sind keine bekannt“, sagt Geschäftsführerin von Scheele in ihrem Büro. „Aber es gibt Loverboys, die homosexuelle Männer irgendwann zur Prostitution zwingen.“

Eine spannende Frage kann sie allerdings nicht beantworten. War der Freund der 14-Jährigen aus Berlin wirklich ein Loverboy, ist die Familie zur Polizei gegangen? Da zuckt Shannon von Scheele bedauernd die Schultern. „Das wissen wir leider nicht.“

