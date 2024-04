Der Regierende Teflonmeister von Berlin Warum an Kai Wegner alles abperlt

Dienstagabend bei Ikea in Tempelhof. Die Berliner Immobilienwirtschaft hat zu einer Podiumsdiskussion mit Politikern und Verbandsvertretern geladen. Nur der prominenteste Gast des Abends fehlt noch: Kai Wegner. Mit einer Viertelstunde Verspätung trifft Berlins Regierender Bürgermeister ein und entschuldigt sich erstmal mit einem Witz. „Die Stausituation ist leider so, wie sie ist. Ich weiß auch nicht, wer für die Verkehrspolitik in Berlin zuständig ist.“