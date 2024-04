Das sind die Typen im Berliner Nahverkehr Warum unsere S-Bahnen Coladose, Taucherbrille und Toaster heißen

Berlin hat das größte städtische S-Bahn-Netz in Deutschland. Auf 340 Kilometer Strecke mit 168 Bahnhöfen fahren 16 Linien. Rund 1,5 Millionen Fahrgäste befördert die Berliner S-Bahn an einem durchschnittlichen Werktag. Aber in welchen Zug steigen wir eigentlich? In unserer Serie geben wir einen Überblick über die Modellreihen von Bus, S-Bahn und U-Bahn (hier die Links zu den anderen Beiträgen setzen), die aktuell im Netz des öffentlichen Nahverkehrs im Einsatz sind.