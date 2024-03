So verteilen die Praxen über die Bezirke Ärzte meiden Berlins einkommensschwache Viertel

Seit Jahren wollen Ärztefunktionäre und Landespolitiker umsteuern, doch noch immer sind Praxen äußerst ungleich in Berlin verteilt. Ob Hausärzte oder Psychotherapeuten, Mediziner für Augen-, Frauen- oder Kinderheilkunde: Im Osten der Stadt sowie in Neukölln, Spandau, mitunter auch Reinickendorf gibt es weniger davon als in Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg.

So liegt der Versorgungsgrad für niedergelassene Hausärzte in Lichtenberg bei 79 Prozent, in Charlottenburg-Wilmersdorf aber bei 128 Prozent. Auf Basis örtlicher Sozialdaten errechnet die zuständige Kassenärztliche Vereinigung (KV) den Versorgungsgrad regelmäßig: Wie gut ein Bezirk mit Praxen ausgestattet ist, wird dann in Prozent angegeben.

Die Unterschiede werden in diversen Disziplinen deutlich, in Bezirken mit geringeren Durchschnittseinkommen fehlen Praxen: Bei Kinder- und Jugendärzten sind es 150 Prozent Versorgungsgrad in Steglitz-Zehlendorf, aber 80 Prozent in Lichtenberg.

Augenärzte residieren bevorzugt in Charlottenburg-Wilmersdorf (162 Prozent) und ebenfalls ungern in Lichtenberg (82 Prozent). Bei Frauenarztpraxen wiederum sind es 185 Prozent in Charlottenburg-Wilmersdorf, aber 79 Prozent in Neukölln.

Die Zahlen entstammen einer Antwort von Gesundheitsstaatssekretärin Ellen Haußdörfer (SPD) auf Anfrage des Linke-Abgeordneten Tobias Schulze. Die Kluft zwischen den Bezirken hat sich in den vergangenen Jahren kaum geschlossen, obwohl es untersagt ist, eine Praxis aus einem schlechter versorgten in einen besser versorgten Bezirk zu verlegen.

Absolut gesehen gibt es mit circa 9000 Niedergelassenen in der Stadt genug Praxen, eine bessere Versorgung pro Einwohner wiesen in den letzten Jahren nur Bremen und Hamburg auf. Die Kassenärzte erhalten in allen Bezirken die gleichen Honorarsätze, die Niederlassung hat mit Image, Lage und Demografie des jeweiligen Viertels zu tun.

Alle Praxisärzte, die gesetzlich Versicherte versorgen, sind verpflichtend Mitglieder der KV, die gesetzlich für ambulante Versorgung zuständig ist. Die KV verteilt Honorare der Krankenkassen an die Ärzte und muss die ambulante Versorgung sicherstellen. Dafür erhält die Organisation hoheitliche Befugnisse – der Senat darf nur bei groben Verstößen eingreifen.

„Das System der Niederlassung taugt nicht mehr, um eine flächendeckende Gesundheitsversorgung sicherzustellen“, sagte Schulze, der gesundheitspolitischer Sprecher der Linken-Fraktion ist. „Der Senat muss sich mit Krankenhaus- und Sozialträgern, mit Bezirksämtern und Pflegeeinrichtungen zusammensetzen, um einen Masterplan ambulante Versorgung auf den Weg zu bringen.“

Obwohl die KV eine öffentlich-rechtliche Einrichtung ist, sehen sich die einzelnen Mitglieder als selbstständige Unternehmer. Staatssekretärin Haußdörfer schreibt dann auch, dass das Grundgesetz garantiere, den Arbeitsplatz frei wählen zu können. Kein Arzt könne verpflichtet werden, einen bestimmten Praxisstandort zu übernehmen.

Ab Oktober 2020 lobte die KV sogar Zuschüsse für diejenigen Ärzte aus, die sich in unterversorgten Bezirken niederlassen wollten. Später kündigte die KV an, selbst als Betreiber einer „Praxis GmbH“ aufzutreten. So öffnete der Verband im Sommer 2022 im Lichtenberger Stadtteil Neu-Hohenschönhausen eine Praxis, der Ärzte als Angestellte arbeiten.

Der Senat, heißt es in der Antwort an Schulze, begrüße solche Initiativen. Wie auch in Haußdörfers Schreiben deutlich wird: Weil die entscheidenden Richtlinien zum ambulanten Sektor dem Gemeinsamen Bundesausschuss obliegen, kann der Senat ohnehin wenig tun. Der meist nur GBA genannte Ausschuss aus Vertretern der Ärzte, Kliniken und Krankenkassen ist das wichtigste Entscheidergremium im Gesundheitswesen.