Am Brandenburger Tor werden künftig Verse von Eugen Gomringer zu lesen sein. Ab Donnerstag ist das in die Kritik geratene Gedicht „avenidas“ auf einem acht mal zwei Meter großen Banner am Max Liebermann Haus in Deutsch und Spanisch zu sehen, wie die Stiftung Brandenburger Tor ankündigte. Das Gedicht ziert seit 2011 eine Außenmauer der Alice Salomon Hochschule. Vertreter des Studierendenausschusses werfen dem Werk Sexismus vor, es soll übermalt und ersetzt werden. Mit dem Gedicht-Banner solle ein Zeichen für Toleranz und Freiheit der Kunst gesetzt werden, teilte die Stiftung Brandenburger Tor mit. Kunst dürfe nicht durch kunstfremde Argumente beeinträchtigt, der öffentlichen Wahrnehmung entzogen oder verboten werden. Schräg gegenüber war bereits Anfang Februar Gomringers Gedicht „schweigen“ an die Glasfassade der Akademie der Künste angebracht worden. (epd)

