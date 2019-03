„Wir möchten, dass die Menschen ihre Autos abschaffen.“ Mit dieser Aussage sorgte Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) für heftige Reaktionen. Nachdem sie als „Autohasserin“ und gar „grüne Kommunistin“ bezeichnet worden war, stellen sich andere Grünen Politiker nun demonstrativ an ihre Seite.

Mehr ÖPNV, weniger Autos

„Frau Günther hat nichts Revolutionäres gesagt, die Forderung ist grüne Politik, sagte Antje Kapek, Chefin der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Günther haben mit ihrer Aussage ein "ganz allgemeines grünes Prinzip" dargelegt, sagte Kapek weiter und machte deutlich: „Wir arbeiten daran, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass die Menschen ihr Auto abschaffen können.“ Erst müsse die Verkehrswende durch eine Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie einer Abkehr von der autogerechten Stadt gelingen, dann könne man ernsthaft über die Reduzierung des Individualverkehrs mit dem Auto reden.

Ähnlich äußerte sich Harald Moritz, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. „Um es klar zu sagen: Wir wollen niemandem das Auto wegnehmen oder verbieten. Unser Ziel ist es, den Menschen Alternativen zum Auto zu bieten, so dass sie kein Auto mehr brauchen.“ Auch die Grünen hätten das Ziel, Mobilität in der Stadt zu gewährleisten, sagte Moritz weiter und ergänzte: „Das wird in der Stadt durch die Nutzung des privaten Pkw allein nicht möglich sein.“

Neben Kapek und Moritz nahm auch eine Sprecherin des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) zu Günthers Aussagen Stellung und erklärte: "Es ist alles andere als ungewöhnlich, dass sich Senatorinnen und Senatoren wie alle Menschen Gedanken um bestimmte, ihnen wichtige Themen Gedanken machen und sich dazu äußern. "

Straßenraum zu Lebensraum

Günther selbst machte am Freitag einen weiteren - wenn auch kleinen - Schritt in Richtung autofreie Innenstadt. Nachdem sie am Vortag den Kreuzberger Wrangelkiez besucht hatte, gab sie bekannt, die Senatsverwaltung für Umwelt werde eine Machbarkeitsstudie unter dem Titel „Autofreier Wrangelkiez“ finanzieren. Diese soll prüfen, wie der Straßenraum im Wrangelkiez lebenswerter und attraktiver gestaltet werden kann. Dazu zählt das Vorhaben, den motorisierten Individualverkehr weitgehend zu verringern.