Dem guten Unterricht auf der Spur Berlins Schulinspektion vor dem Neustart

Nach drei Jahren Unterbrechung soll im Anschluss an die Winterferien die Berliner Schulinspektion allmählich wieder einsetzen. Allerdings beginnt sie zunächst nur als Pilotphase für etwa 20 Schulen, bevor es im Sommer 2023 richtig losgeht. Dies kündigte die Bildungsverwaltung jetzt in einem Brief an alle öffentlichen Schulen an.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden