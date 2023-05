Der Berliner Mauerweg wird saniert Aber nur 14 von 160 Kilometer

Es gibt gute und schlechte Nachrichten vom Mauerweg. Erst die gute: In Lichterfelde und am Schlesischen Busch wurde mehrere Kilometer des Rad- und Spazierweges asphaltiert. Die schlechte Nachricht: Streitigkeiten um Grundstücke verhindern, dass der Weg überall wie 1989 verlaufen kann. So kann in Spandau an der Karolinenhöhe nicht der ursprüngliche Weg saniert werden, das Land Berlin scheiterte an renitenten Grundstückseigentümern. Wann der gesamte historische Weg fertig sein wird, ob überhaupt, ist unklar.

Derzeit hat die senatseigene „Grün Berlin“ bis 2026 zwölf Millionen Euro zur Verfügung. Damit können im günstigsten Fall 14 der 160 Kilometer erneuert werden. Zudem sollen an 50 Stellen ganz besonders grobe Schäden beseitigt werden. Zwei der sieben Projekte sind nun weitgehend abgeschlossen. Im Süden der Stadt wurden vier Kilometer, von der B101 bis zum „Japaneck“ bei Teltow eröffnet. Hier gibt es jetzt feinen Asphalt auf drei Meter Breite, zum Glück gehörte das Areal den Berliner Stadtgütern. Am Schlesischen Busch wurde ein Kilometer asphaltiert, dort entstanden drei attraktive Aufenthaltsbereiche mit Sitzgelegenheiten am Wasser. Schon in Arbeit sind zwei weitere Kilometer von der B101 bis zum „Birkenknick“, sie sollen XXXXX fertig sein.

In den letzten 30 Jahren hatten Baumwurzeln den Weg an vielen Stellen so stark aufgebrochen, dass für Radfahrer Sturzgefahr bestand. Der Tagesspiegel ist mit Gabriele Kaupmann, die bei Grün Berlin für den Mauerweg verantwortlich ist, die neue Strecke in Licherfelde abgeradelt.

Zwischen Rudow und Schönefeld ist der Mauerradweg abenteuerlich holperig. © Jörn Hasselmann

2019 gab der Senat deshalb 12,4 Millionen Euro frei, um die gröbsten Schäden zu beseitigen. 44 Kilometer galten als langfristig, 23 Kilometer als mittelfristig und acht Kilometer als „akut sanierungsbedürftig“, so das Ergebnis einer Bestandsaufnahme aus dem Sommer 2018. Der Sprecher der Verkehrsverwaltung, Jan Thomsen, hatte um Geduld gebeten: „Der Mauerweg wird nach Jahrzehnten der Vernachlässigung saniert. Das geht leider nicht von heute auf morgen und auch nicht überall zugleich.“

Schnell änderte sich das Konzept der reinen Sanierung, da der hohe touristische Wert des weltweit einmaligen Weges erkannt wurde. Nun kommen 90 Prozent der Summe aus Fördertöpfen für Tourismus, deshalb gehören zur „Ertüchtigung“ (so die offizielle Formulierung) Bänke, Schilder und Informationstafeln zur Geschichte der Mauer. Alles ist in einheitlichem Design gehalten. Das „Mobiliar“, wie Projektleiterin Kaupmann es nennt, soll in den kommenden Wochen am Schlesischen Busch und in Lichterfelde aufgestellt.

Künftig werden auch die nach dem Mauerfall angebrachten Schilder verändert. Jeder hat sich wohl schon darüber gewundert, wieso die so hoch hängen, dass sie gerne übersehen werden. Damals sollte die Höhe von mehr als 3 Metern die Höhe der Mauerkrone symbolisieren, berichtet Kaupmann. Künftig hängen die Schilder in Augenhöhe.

Die sieben Projekte waren gewählt worden, weil der Zustand schlecht, die Eigentumsverhältnisse jedoch geklärt erschienen. Doch an zwei Stellen gab es unerwartet Probleme: An der Karolinenhöhe, nahe dem Hahneberg, fehlt die Zustimmung einer zerstrittenen Erbengemeinschaft. Diese „Gemeinschaft“, aus der keiner in Berlin wohnt, hat Nein gesagt. Andere Grundstückeigentümer wollten nur befristete Zusagen geben.

Erst sollte eine weiträumige Umleitung über Spandauer Nebenstraßen als Ersatz herhalten, nun hat Grün Berlin eine bessere Lösung gefunden: Der offizielle Mauerweg weicht vom „Zollweg“ auf die Lage des „Postenweges“ aus. Der Zollweg lag auf West-Berliner Gebiet an der Mauer, dort patrouillierten die West-Alliierten. Der Postenweg aus Betonplatten war der Fahrweg der DDR-Grenztruppen auf politisch gesehen östlicher Seite.

Diese bessere Lösung hat für Radfahrer einen Nachteil. Der Bund als Eigentümer hat eine wassergebundene Decke durchgesetzt. „Wenn ein Eigentümer keinen Asphalt will, gibt es keinen Asphalt“, sagt Kaupmann. An einer zweiten Problemstelle gibt es aber Hoffnung auf eine Einigung, auch in Teltow zögert ein Eigentümer mit der Zustimmung. Diese zwei Kilometer vom Japaneck bis zur Lichterfelder Allee sollen 2024 asphaltiert werden, berichtet Kaupmann.

Das Japaneck hat seinen Namen kurz nach der Wende erhalten. Ein japanischer Fernsehsender pflanzte damals eine Kirschenallee auf dem Mauerstreifen. Der Abschnitt wurde so bekannt und beliebt, dass die Kirsche zur Standardpflanze auf dem 160 Kilometer langen Mauerweg wurde. Auch im Schlesischen Busch wurden gerade Kirschen gepflanzt.

Diese Holperpiste bei Teltow wird 2024 saniert © Jörn Hasselmann

Für Japaner ist der Kirschbaum ein Symbol, immer voraus, niemals zurückzuschauen, erklärt Gabriele Kaupmann. Der Berliner Blick zurück stimmt missmutig: Nach der Deutschen Einheit blieb der Weg entlang der Mauer sich selbst überlassen, es hatte noch nicht einmal den Versuch gegeben, ihn rechtlich zu sichern. Berlin interessierte sich schlicht nicht für den Mauerweg. Mit einer Planfeststellung hätte man den Mauerweg für die Zukunft sichern können als Verkehrsfläche.

So aber wurden viele Grundstücke verkauft. Völlig verloren gingen Mauerweg und damit die Geschichte der deutschen Teilung in der Gartenstadt Großziethen, dort wurden Einfamilienhäuser auf dem Grenzstreifen gebaut. Ähnliches droht in Teltow: An der Paul-Gerhardt-Straße gilt ein uralter Bebauungsplan aus den 30er Jahren, nun haben einige Grundstückseigentümer Bauanträge eingereicht. Die Stadt Teltow will die Bebauung verhindern, vermutlich werden Gerichte den Streit entlang der Seepromenade klären.

Eine Enteignung von Flächen zur Wiederherstellung des Weges ist aus Sicht von Grün Berlin undenkbar, weil politisch nicht durchsetzbar. Dem widerspricht der Grünen-Politiker Michael Cramer: „Für Autobahnen wird doch auch enteignet.“ Cramer kümmert sich seit der Wende um den Mauerweg. Ihm ist zu verdanken, dass der größte Fehler des Mauerradwegs behoben wird. Nach Jahrzehnten Streit und ewigem Hin-und-Her baut die Bahn nun doch einen Tunnel unter der Dresdener Bahn in Lichtenrade. Dann endlich entfällt der kilometerlange Umweg über Kopfsteinpflaster durch Lichtenrade. Baubeginn war 2022.

Gute Nachrichten hat Kaupmann auch aus Heiligensee: Ein Privatmann hatte nach der Wende zwölf Hektar Wald gekauft, inklusive 800 Meter Mauerweg an der Ruppiner Chaussee gekauft. Wenn die zwölf Millionen reichen, werde auch dieser Abschnitt bis Dezember 2026 erneuert – der Eigentümer habe freudig zugestimmt.