„Der Besuch von Charles III. wird nicht unser Bild verändern“ Grünen-Politikerin Künast über den Besuch des britischen Königs

Was sagt der Besuch von Charles im Ökodorf Brodowin über ihn und seine Politik?

Der frühere Tagesspiegel-Journalist Heinz Ohff wäre vor Freude in die Luft gesprungen. Sein Buch über Fürst Pückler-Muskau (Der grüne Fürst) wird getoppt mit einem grünen König. Alle wissen ja, dass Charles III. nicht nur einen wunderbaren Garten um seinen Landsitz in Highgrove hat, sondern auch Öko-Bauer ist. Der Besuch im Ökodorf Brodowin ist für ihn sicher ein Muss.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden