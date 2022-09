Grünen-Politikerin über neuen König „Charles immer an grünen Themen interessiert“

Frau Künast, aus welcher Ihrer vielen Queen-Kaffeetassen haben Sie heute Morgen Ihren Tee getrunken?

Aus keiner, muss ich gestehen. Ich habe zwar sieben oder acht royale Tassen – meine erste vom silbernen Thronjubiläum der Queen – aber die nutze ich kaum. Tee trinke ich am liebsten aus hohen Schalen.

In einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel schrieben Sie einmal, die Queen sei „die Königin aller Könige“. Warum hat Sie als Grünen-Politikerin eine Monarchin so fasziniert?

Die Queen war mein ganzes Leben immer da und hat mich beeindruckt. Auch wenn sich meine Freunde lustig machen, lese ich fast alle Texte über das Königshaus. Anders als die Monarchen anderer Nationen brauchte Elisabeth II nicht einmal ihren Namen. Sie war nur die Queen und jeder auf der Welt wusste, wer gemeint ist.

Zur Person Renate Künast (66) ist seit 2002 Abgeordnete des Deutschen Bundestags. Von 2001 bis 2005 war sie zudem Bundeslandwirtschaftsministerin und traf in dieser Funktion auch Prinz Charles mehrfach. Ein erstes Treffen kam aber bereits in den 80er Jahren zustande - damals noch im Westberliner Abgeordnetenhaus.

Im Jahr 2000 sind Sie ihr einmal persönlich begegnet. Wie haben Sie die Queen erlebt?

Das war bei der Einweihung der britischen Botschaft in Berlin. Der ganze Saal war aufgeregt, doch sie war sehr zugewandt und neugierig. Ich durfte ein bisschen mit ihr über die Stadtentwicklung sprechen. Sie war sehr beeindruckt von Berlins Entwicklung nach dem Mauerfall und fand es wichtig, dass Städte modernisiert wurden.

Monarchie und das Commonwealth wurden von der Queen zusammengehalten. Fallen diese alten Institutionen jetzt in sich zusammen?

Es wird sehr schwierig. Gerade die negativen Aspekte der Geschichte des Commonwealth sind in Großbritannien noch gar nicht aufgearbeitet. Kolonialismus, Ausbeutung, Unterdrückung wurden unter der Queen nicht thematisiert, das ist aber überfällig. Die Queen musste ihr Volk durch schwierige Zeiten führen. Ihre Aufgabe war der Aufbau des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg, die Sicherung von Frieden und Wohlstand. Der neue König muss auf der Höhe der Zeit sein. Die Themen für Charles werden der Klimaschutz und der soziale Zusammenhalt sein.

Sie kennen König Charles aus seiner Zeit als Prinzen. Erstmals haben Sie sich in den 80er Jahren kennengelernt.

Ich war damals im Abgeordnetenhaus als Charles Berlin besuchte. Wir konnten miteinander sprechen und er erzählte von einer Reise nach Kanada, wo er in einer Stadt viele Rikschas gesehen hatte. Er hatte die Vision, Rikschas könnten ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilität leisten. Einige Abgeordnete haben sich darüber lustig gemacht und ihn für schrullig erklärt – aber er war seiner Zeit voraus.

Als Prinz war Charles häufiger in Berlin - hier in einer Plattenwohnung in Hellersdorf. © dpa / Foto: Lutz Schmidt

Später, als Sie Landwirtschaftsministerin waren, wurden Sie auf seinem Landsitz in Highgrove empfangen.

Das war aufregend! Wir hatten eineinhalb Stunden zusammen. Es gab Tee und Gurkensandwich und später hat er mich durch seine wunderschöne Gartenanlage geführt, in der er die Hecken selbst angelegt hat und Buchen aus der ganzen Welt wuchsen. Er war damals bereits Ökobauer und hatte eine eigene Farm, auf der er ökologische Landwirtschaft betrieb. Wir haben über Veränderungen in der europäischen Landwirtschaft und den Erhalt von Natur- und Artenvielfalt gesprochen. Da kannte er sich wirklich aus.

Nachhaltige Mobilität, Biodiversität, Klimaschutz: Ist der König ein Grüner?

Jenseits der Parteizugehörigkeit war Charles immer an grünen Themen interessiert. Er ist eine Person, die sich zum Naturkreislauf und regenerativen Landwirtschaft Gedanken macht. Sein zweites Standbein ist der soziale Zusammenhalt, um den er sich immer bemüht hat. Ich erwarte, dass sich aus diesen Themen etwas für seine Regentschaft entwickelt.

Als Monarch wird Charles vor allem Repräsentant sein. Glauben Sie, er wird sich – anders als die Queen – mehr positionieren?

Großbritannien braucht einen Monarchen, der das Land zusammenhält. Ich habe aber auch die Hoffnung, dass er Antworten auf die Krisen unserer Zeit findet. Auch wenn er sich als König nicht politisch äußern darf, kann er Botschaften setzen. Die Orte, an die er geht, die Projekte, die er besucht, die Menschen, die er trifft – das sind alles Botschaften. Wo ein König ist, da ist das Scheinwerferlicht.

Haben Sie bereits eine Tasse vom neuen König?

Ich habe zwei von seiner Verlobung und seiner Hochzeit mit Lady Di, aber keine mit der Queen Consort Camilla. Ich fürchte, meine Freunde werden mir schon bald eine neue Tasse von der Insel schicken.

