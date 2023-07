Der Brite Sinclair McKay schreibt über Berlin „Deutschland sollte stolz sein auf die Stadt“

Herr McKay, im Untertitel der US-Ausgabe Ihres Buches ist Berlin die Stadt im „Zentrum der Welt“, in der britischen Ausgabe ist es „Die Stadt, die ein Jahrhundert prägte“. Was stimmt denn nun?

Beides ist wahr. Im 20. Jahrhundert war Berlin das Zentrum der Welt. Und es war in jeder Hinsicht das Zentrum des 20. Jahrhunderts. Nicht nur in Bezug auf die Tragödie, die es in den Jahren der Dunkelheit erlebte, sondern auch in den erstaunlichen Jahren davor, was Film und Architektur, Musik und Literatur betrifft.