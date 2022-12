Der exklusive Rückblick auf 2023 So wird das neue Jahr in Berlin gewesen sein

Neben einer desaströsen Wahlbeteiligung und aggressiven Sumpfkrebsen könnte es 2023 in Berlin auch einen gescheiterten Klima-Volksentscheid geben. Unser Autor hat einen exklusiven Rückblick auf das neue Jahr zusammengestellt, mit all dem, was die Hauptstadt 2023 bewegen könnte. So viel sei verraten: Untergehen wird Berlin im kommenden Jahr nicht – zumindest unserer Prognose nach.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden