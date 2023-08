Der kleine Kick für den Alltag Wo Mikroabenteuer an jeder Ecke in Berlin und Brandenburg warten

Am vergangenen Wochenende wurde in der Uckermark einfach hinten im Auto die Kinderluftmatratze ausgelegt, das improvisierte Bett mit Sitzauflagen verlängert und sich mit allen Klamotten in den Schlafsack gekuschelt. Durch die Fenster im Dach sah ich auf die tropisch wirkenden Samen des Trompetenbaumes. Die Nacht war ziemlich kühl, morgens weckten mich Stille und Sonne. Ich lag da, im Hier und Jetzt, ganz ohne Zeitdruck. Ein kleines, aber feines Erlebnis, dieses Ruderwochenende auf dem Gelände des Berliner Ruder-Clubs Hevella e.V. unweit Fürstenberg an der Havel. Wie kann man sich mehr von diesen Mikroabenteuern ins Leben holen?