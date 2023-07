Der Löwe „wollte nur zum CSD“ Die besten Bilder vom Christopher Street Day in Berlin

Bunt, laut und manchmal auch ein bisschen wild: Beim Christopher Street Day feiert Berlin das queere Leben. Hunderttausende ziehen durch die Stadt und treten damit auch für eine liberale Gesellschaft ein. „Be their voice – and ours! Für mehr Empathie und Solidarität!“ lautet das Motto des 45. CSD in Berlin am Samstag. Die 7,4 Kilometer lange Route erstreckt sich von der Leipziger Straße bis zum Brandenburger Tor führte. Ein Tag voller imposanter Bilder.

Lächeln bitte. Aktivisten der Gruppe Schwestern der Perpetuellen Indulgenz machen mal eben schnell ein Selfie. © dpa/Fabian Sommer

Alles so schön regenbogenfarben. Tolle Outfits sind ein Muss beim CSD... © dpa/Fabian Sommer

... und die Beweise liefern wir direkt. © AFP/JOHN MACDOUGALL

Schon sehr putzig. © AFP/JOHN MACDOUGALL

Ihr auch! © dpa/Fabian Sommer

Dann ist er doch noch aufgetaucht. Der Löwe von Kleinmachnow auf dem CSD. © REUTERS/ANNEGRET HILSE

Der CSD bietet immer sehr schöne Motive für die Touristen. © REUTERS/ANNEGRET HILSE

Sehr, sehr viele schöne Motive! © AFP/JOHN MACDOUGALL

Auch in diesem Jahr sind die ukrainischen Farben auf dem CSD vertreten, ... © AFP/JOHN MACDOUGALL

... die daran erinnern sollen, dass der Krieg nicht zu Ende ist. © imago/Emmanuele Contini

Ganz genau. Nach wie vor werden queere Menschen auf der Welt diskriminiert, bedroht und verfolgt. Der CSD in Berlin gibt diesen Menschen eine Stimme. © imago/Emmanuele Contini/IMAGO/Emmanuele Contini

Lieben und lieben lassen! © AFP/JOHN MACDOUGALL

Sehr gerne. Ist ja für umsonst. © imago/Emmanuele Contini

Muss man tragen können. Den Hut. © REUTERS/ANNEGRET HILSE

Die Frisur ... © AFP/JOHN MACDOUGALL

... und die Flügelchen. © AFP/JOHN MACDOUGALL

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) war ebenfalls bei einer der größten Veranstaltungen ... © dpa/Fabian Sommer

... der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ) Community in Europa dabei. © REUTERS/ANNEGRET HILSE

Gruppenbild mit Dame: Kultursenator Joe Chialo (CDU), Berlins Regierender Kai Wegner (CDU), Senatorin Cansel Kiziltepe (SPD) und Berlins erster Queerbeauftragter, Alfonso Pantisano, bei der Eröffnung der 45. Berlin Pride-Parade (von rechts nach links). © dpa/Fabian Sommer

Eine Kopfbedeckung kann nie schaden. Schützt vor Hitze und bei Regen. Beides war in diesem Jahr nicht der Fall. © AFP/JOHN MACDOUGALL

Das Motto: „Sei ihre Stimme – und unsere!“ © AFP/JOHN MACDOUGALL

Friede, Freude und Fröhlichkeit ... © dpa/Fabian Sommer

... mit Gästen aus der ganzen Welt. © dpa/Fabian Sommer

Und klaren Botschaften. © dpa/Fabian Sommer