Der Mann in der ersten Reihe Wie Staatssekretär Michael Biel die Berliner Modebranche stärkt

Michael Biel weiß, wie man sich in der ersten Reihe benimmt. Er schaut freundlich, grüßt nach links und rechts, tuschelt mit seinen Sitznachbarn, schaut auf die Kleidung und nicht aufs Handy. Er scheint wirklich wissen zu wollen, was hier gerade passiert. Spätestens nach dieser Fashion Week weiß jeder in der Berliner Modeszene, wer der große Mann ist, der in seinem dunklen Anzug und Rollkragen nicht unangenehm auffällt, aber irgendwie ein bisschen zu offiziell und deshalb nach Amt aussieht.