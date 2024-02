„Der parlamentarische Arm der rechtsextremen Terrorszene“ So oft besuchten AfD-Abgeordnete die Terrorverdächtige Malsack-Winkemann

Drei AfD-Bundesabgeordnete haben ihre terrorverdächtige Parteikollegin Birgit Malsack-Winkemann insgesamt acht Mal in der Untersuchungshaft in der Haftanstalt Lichtenberg besucht. Jeder Besuch der AfD-Abgeordneten Steffen Kotré, Gereon Bollmann oder Jürgen Pohl sollen jeweils eine Stunde gedauert haben.

Das geht aus einer Antwort des Berliner Justizstaatssekretärs Dirk Feuerberg (CDU) auf eine Anfrage des rechtspolitischen Sprechers der Linksfraktion, Sebastian Schlüsselburg, hervor. Der fordert nun schärfere Regeln für die mutmaßliche Rechtsterroristin.

Feuerberg zufolge hat ein AfD-Politiker die frühere Bundestagsabgeordnete und Richterin zweimal, ein weiterer einmal und ein dritter sogar fünfmal besucht. Sicherheitsauflagen gab es dabei nicht. Die Besuche haben ohne eine Gesprächsüberwachung mit einer räumlichen Trennscheibe (…) stattgefunden“, erklärte Feuerberg. Die Besuche werden nicht namentlich zugeordnet.

Malsack-Winkemann soll zu einem Netzwerk in der Reichsbürger-Szene gehört haben, das Umsturzpläne verfolgt haben soll. Die Bundesanwaltschaft ließ 25 Frauen und Männer um den Unternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß im Dezember 2022 wegen Terrorverdachts festnehmen, darunter Malsack-Winkemann. Die Bundesanwaltschaft wirft den Beschuldigten in der Anklage vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main die Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor. Sie sollen geplant haben, das politische System in Deutschland zu stürzen, und dabei bewusst Tote in Kauf genommen haben.

Grundsätzlich hatte der Bundesgerichtshof (BGH) in dem Verfahren gegen die Reichsbürgertruppe angeordnet, dass jeder Besuch bei Malsack-Winkemann erlaubt werden muss. Das haben die zuständigen Ermittlungsrichter getan; sie erteilten die Besuchserlaubnis ohne Gesprächsüberwachung.

Sie wird mit Herrn Kotré, der enge Kontakte in die gewaltbereite rechtsextreme Szene hat, sicherlich nicht über das Wetter sprechen. Sebastian Schlüsselburg, rechtspolitischer Sprechers der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus

Zwar können die Gerichte bei inhaftierten Beschuldigten Beschränkungen auferlegen, wenn das zur Abwehr einer Flucht-, Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr nötig ist. Dabei kann etwa nicht nur angeordnet werden, dass Besuche erlaubt werden, sondern die Besuche und der Schriftverkehr überwacht werden müssen. Doch ist Untersuchungsgefangenen „schriftlicher und mündlicher Verkehr mit den Volksvertretungen des Bundes und der Länder gestattet“ und darf „nicht überwacht“ werden, wie die Justizverwaltung mitteilt.

Dem Berliner Linke-Abgeordneten Schlüsselburg reicht das nicht. „Es wird immer deutlicher, dass die AfD der parlamentarische Arm der rechtsextremen Terrorszene ist. Anders sind die vielen Besuche von führenden AfD-Abgeordneten wie Steffen Kotré, Gereon Bollmann oder Jürgen Pohl bei der Terrorverdächtigen Birgit Malsack-Winkemann nicht zu erklären“, sagte Schlüsselburg dem Tagesspiegel.

Die Besuchsrechte Wenn die Gerichte nichts anderes anordnen, sind Gefangenen in Untersuchungshaft nach den Berliner Gesetzen „unbeaufsichtigte und unüberwachte Besuche von den Volksvertretungen des Bundes und der Länder sowie deren Mitgliedern zu gestatten“. Besuche können davon abhängig gemacht werden, ob sich Besucher durchsuchen lassen oder ob gegen Auflagen verstoßen wurde. Trennglas ist möglich zum Schutz oder um die Übergabe von Gegenständen zu verhindern. Laut Justizstaatssekretär Feuerberg wird zwar keine Statistik geführt, wie oft derlei Anordnungen erlassen werden. Doch die gesetzlichen Möglichkeiten, die Kommunikation zwischen Untersuchungsgefangenen und Mitgliedern von Volksvertretungen einzu-schränken, hätten sich bewährt. Ziel seien die Durchführung eines geordneten Strafverfahrens und die Verhinderung weiterer Straftaten.

Schlüsselburg forderte vom Generalbundesanwalt und dem BGH eine Prüfung, ob die Besuchsregelungen im Rahmen des Gesetzes verschärft werden können. „Frau Malsack-Winkemann ist eine gefährliche Frau, die einem ehemaligen Soldaten des Kommando Spezialkräfte (KSK) Zutritt zum Bundestag verschafft hat, um einen bewaffneten Putsch vorzubereiten“, sagte Schlüsselburg. „Sie wird mit Herrn Kotré, der enge Kontakte in die gewaltbereite rechtsextreme Szene hat, sicherlich nicht über das Wetter sprechen.“

Malsack-Winkemann soll seit August 2021 Mitglied der Vereinigung gewesen sein. Als Bundestagsabgeordnete soll sie ihre Zugangsrechte zum Parlament genutzt haben, um mehrere Personen aus der Gruppe einzuschleusen und die Gebäude auszukundschaften. Auch als sie im Herbst 2021 aus dem Bundestag ausschied, soll sie die Gruppe weiter mit Informationen versorgt haben.

Sie versuchte auch, auf ihren Posten als Richterin am Landgericht zurückzukehren. Das hat sich mit ihrer Verhaftung erledigt. In der mutmaßlichen Umsturzgruppe soll sie auch Mitglied im „Rat“ – einer Schattenregierung – und für das Ressort Justiz zuständig gewesen sein. Rädelsführern sollen laut Bundesanwaltschaft Heinrich XIII. Prinz Reuß und der frühere Bundeswehroffizier Rüdiger v. P. gewesen sein.