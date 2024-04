Der prominente Wochenrückblick Boris Becker endlich frei!

Auch wenn in Berlin eben erst das kunstreiche Galerien-Wochenende eröffnete und dafür auch der ein oder andere Promi in die Hauptstadt gereist sein dürfte, ist nicht viel Niveauvolles passiert. Zum Glück liegt die Qualität von kreativen Ergüssen im Auge des Betrachters. Oder in den Händen von Schönheitschirurgen. Oder, ganz vielleicht auch, an den technischen Fähigkeiten gewiefter Musikproduzenten. Jedenfalls aber singen sie wieder, diese Promis, die eigentlich nicht Sänger sind, aber eben trotzdem irgendwie kreativ.