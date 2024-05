Der prominente Wochenrückblick Ist Til Schweiger noch zurechnungsfähig?

„Alles neu macht der Mai“, heißt der Text einer traditionellen deutschen Volksweise und den nimmt sich natürlich auch die Prominenz zu Herzen. Der Mai bildet nämlich eine auf den Boden der Tatsachen bringende Grenze: Wer es jetzt noch nicht geschafft hat, sich in die Strandfigur trainieren zu lassen, muss diesen Vorsatz wohl wieder einmal auf nächstes Jahr verschieben - oder zur Spritze greifen. Ozempic, heißt dabei das beliebteste Fett-weg-Mittel, das es in letzter Zeit immer häufiger in Klatsch-Schlagzeilen schafft.

Vergangene Woche erst kommentierte die Sängerin und Schauspielerin Barbra Streisand ein Instagram-Bild von Kollegin Melissa McCarthy mit der nett gemeinten Frage: „Hast du Ozempic genommen?“. Nachdem viele User das kritisierten und feststellten, dass Kommentare zu dünneren Figuren keine Komplimente mehr sind, löschte Streisand den ihrigen und verteidigte sich mit einer Instagram-Story. Alles nicht böse gemeint, aber: „Ich vergaß, dass die Welt mitliest“.

McCarthy scheint die Geschichte nicht weiter zu stören, ihre Reaktion ist ein weiterer Post, ein Video, in dem sie in einem Streisand-Magazin blättert, mit der Unterschrift: „Nur für Mitglieder des Streisand-Fanclubs“.

Bekanntlich führen viele Wege zur Rundumerneuerung und manchmal heißt „neu“ auch einfach nur „frisch“, oder „jung“, oder beides. Sängerin Cher zum Beispiel greift bei ihrer Partnerwahl gerne zu deutlichen jüngeren Modellen, weil Männer in ihrem Alter alle entweder tot, oder feige sind. Das erzählte sie in der aktuellen Folge der „Jennifer Hudson Show“. Sie selbst sei privat sehr schüchtern und jüngere Menschen würden sich einfach eher trauen, sie anzusprechen. Seit zwei Jahren ist Cher mit dem knapp 40-Jahre jüngeren Musikproduzenten Alexander Edwards liiert.

Die „Bunte“ zeichnet neue Gesichter aus

Auch in Berlin feierte man in der vergangenen Woche das Neue. Bei den „New Faces Awards Film“ des Boulevard-Magazins „Bunte“ nämlich. Es ging hier aber nicht um das neue Gesicht nach dem Besuch beim Beauty-Doc – auch wenn die Vermutung mit Blick auf die Gästeliste hätte entstehen können – sondern um tatsächlich neue, also junge Gesichter.

Dafür versammelten sich am Donnerstagabend im und um den Delphi Filmpalast am Zoo Schauspielergrößen wie Veronica Ferres, Christine Neubauer, Roman Knizka oder Ulrike Frank. Aber auch echte junge Leute, wie die Gewinnerin in der Kategorie beste Nachwuchsschauspielerin Katharina Stark, ihr männliches Pendant Zethpahn Smith-Gneist, die Gewinnerin in der Kategorie bester Debütfilm Anna Roller oder die Gewinnerin der Kategorie „Disruptive Mind“ Cindy Klink.

Sind noch natürlich neu, die Gewinnerinnen des „Bunte New Faces Award“: Anna Roller (l-r), „Bester Debutfilm“, Cindy Klink, „Disruptive Mind“, Katharin Stark, „Beste Nachwuchsschauspielerin“, und Zethpahn Smith-Gneist, „Bester Nachwuchsschauspieler“. © dpa/Jörg Carstensen

Moderiert wurde die Veranstaltung sehr unterhaltsam von der Schauspielerin Thelma Buabeng, die als Einstieg in den Abend erstmal alle Anwesenden „twerken“ lies. Twerking ist ein populärer Tanzstil, bei dem der Hintern des Tanzenden ruckartig von oben nach unten bewegt wird – oder so ähnlich. „Bunte“-Chefredakteur Robert Pölzer jedenfalls, beherrschte ihn nicht.

Schelle wegen Weißweinschorle?

Und was ist sonst noch passiert? Richtig, Til Schweiger. Nachdem er vor einiger Zeit bereits im Berliner Podcast „Hotel Matze“ gegen seinen ehemaligen Kumpel Matthias Schweighöfer austeilte, legte er jetzt in einem Interview mit der „Zeit“ nach. Dieses Mal traf es dabei Leute, die er persönlich gar nicht kennt.

Anlass dafür ist das streitbare Thema Humor. Den habe er, „im Gegensatz zu Leuten wie Jan Böhmermann oder Oliver Pocher“. Die verachte er, weil die immer nur auf Kosten von anderen lachen. Selbst einstecken könnten die beiden nicht: „Wenn ein Joke mal auf ihre Kosten geht, ziehen sie eine Flunsch und kommen sofort mit einem Anwalt um die Ecke (...). Böhmermann ist für mich das größte Brechmittel in der deutschen Medienlandschaft.“ Und es geht noch weiter, Schweiger drohte sogar mit Gewalt: „Wenn ich den treffe, das hatte ich mir mal geschworen, kriegt der eine fette Schelle“

Unter anderem in seinem Podcast „Fest und Flauschig“ reagierte Böhmermann auf diese Äußerungen. Er findet aber, dass man Schweiger nicht verspotten solle, weil dieser „offensichtlich echt fertig“ sei. „Da blubbert die Weißweinschorle aus jeder zweiten Zeile“. Daraufhin kritisiert er die „Zeit“ dafür, Interviews mit nicht zurechnungsfähigen Personen zu führen. Dazu fällt einem dann auch nichts Neues mehr ein.