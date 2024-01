Der prominente Wochenrückblick Wohnungssuche und Verwechslungsgefahr

Geteiltes Leid ist halbes Leid, lautet eine dieser dahingesagten Weisheiten, die wohl aufbauend gemeint, meist aber nicht besonders hilfreich sind. In Sachen des hart umkämpften, weil ausgelasteten Immobilienmarkts, könnte man das aber wörtlich nehmen und eine WG, also ein geteiltes Wohnkonzept, in Betracht ziehen – oder man befriedigt das erhitze Gemüt mit dem Wissen, dass sich selbst für Promis die Wohnungssuche als schwierig herausstellt.