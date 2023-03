„Der Reichweitensprung ist gigantisch“ Berlins neue E-Busse fahren jetzt wie Diesel – nur besser

Um die Elektrifizierung ihrer Busflotte voranzubringen, wollen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) an bis zu 90 Standorten in der Stadt neue Ladepunkte installieren. Derzeit bereitet die BVG zudem den Kauf von 350 elektrisch betriebenen Gelenkbussen vor. Bereits Ende 2024 könnte die Auslieferung starten.

Damit auch die 18 Meter langen Fahrzeuge den ganzen Tag im Einsatz sein können, wollen die Verkehrsbetriebe überall an Endhaltestellen in der Stadt Ladeinfrastruktur errichten. Dort sollen die Busse über Stromabnehmer auf dem Dach in den Pausen ihre Batterien füllen können.

„Die 70 bis 90 Standorte haben wir schon identifiziert, aber die Abstimmungen dauern an“, sagte BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt dem Tagesspiegel. „Wichtig ist, dass wir das schnell umsetzen können. Dafür brauchen wir die Unterstützung des Landes.“

Der Reichweitensprung ist gigantisch. BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt über die Leistung der neuen Elektrobusse der Verkehrsbetriebe

Während die BVG den weiteren Hochlauf der E-Busflotte vorbereitet, wird aktuell die bislang neueste Generation der Batteriebusse an die Verkehrsbetriebe ausgeliefert. 156 Elektrobusse sind derzeit für die Verkehrsbetriebe im Einsatz – und es werden täglich mehr. Seit einigen Wochen läuft die Auslieferung von 90 E-Bussen der neuesten Generation an die BVG. 18 davon sind bislang im Einsatz.

Die Fahrzeuge werden die Berliner Elektroflotte nicht nur auf 228 Stück anwachsen lassen. Die neuen Busse des niederländischen Herstellers Ebusco bedeuten für die BVG auch einen enormen Schritt in der Leistungsfähigkeit ihres Batteriebusfuhrparks. „Der Reichweitensprung ist gigantisch“, sagt BVG-Betriebsvorstand mit Blick auf die neuen Fahrzeuge.

Wie lange hält die Batterie? Diese Frage dominierte lange Zeit die Debatte, ob der städtische Busverkehr auf Elektroantrieb umgestellt werden sollte. Doch das erübrigt sich mehr und mehr.

„Vor zwei Jahren hätten wir noch nicht sagen können, wann E-Busse eine Reichweite von 300 Kilometern bringen. Jetzt haben unsere neuen Ebusco-Busse auch schon mal 400 Kilometer geschafft“, sagte Erfurt zufrieden bei der Probefahrt mit einem der neuen Fahrzeuge – mit ihm selbst am Steuer.

Die Zeiten, wo Batteriebusse nach kürzester Zeit zum Akkuladen zurück ins Depot mussten, seien bald vorbei. Durch die größere Reichweite schafften die neuen E-Busse einen ganzen Tagesumlauf im Betrieb, sagt der BVG-Betriebsvorstand. „Ich bin optimistisch, dass wir zunehmend Dieselbusse eins zu eins durch Elektrobusse ersetzen können.“

Für die neuen 90 Elektrobusse wird die gleiche Zahl an Dieselfahrzeugen ausgemustert

Für die neuen 90 Fahrzeuge gilt dies bereits. Für jeden der 90 Elektrobusse von Ebusco soll ein Dieselbus ausgemustert werden. Der früher bekannte Mehrbedarf beim Umstieg auf E-Busse ist damit größtenteils Geschichte. Das gelte mit dem derzeitigen Stand der Technik jedoch noch nicht für jede der Linien im BVG-Netz, erklären die Verkehrsbetriebe.

Neben den immer leistungsstärkeren Batterien helfe dabei auch das geringere Gewicht der neuen Fahrzeuge. Ansonsten zeichne die neuen Zwölf-Meter-Gefährte aus, dass sie nicht mehr über Außenspiegel verfügen. Ein Bauteil, dass nur allzu leicht im Stadtverkehr zu Schaden kommt. Stattdessen besitzen die Busse etliche Kameras, die dem Fahrer die volle Sicht auf den Straßenverkehr bieten.

Zumindest noch macht sich das auch im preis bemerkbar. Die Elektrobusse sind in der Anschaffung etwa doppelt so teuer wie ein Dieselbus. Allerdings ist der Betrieb mit Strom deutlich günstiger. Mit jedem gefahrenen Kilometer spielt die BVG einen Teil der Zusatzkosten also wieder ein.

Für die BVG ist mit den neuen Fahrzeugen auch eine Frage endgültig entschieden: Wasserstoff spielt als Nachfolgetreibstoff der Dieselbusse keine Rolle. Die Zukunft ist batterieelektrisch.

„Den Trend zum rein elektrischen Antrieb sieht man in der ganzen Stadtbus-Branche. Allein die Lagerung und Zuleitung von Wasserstoff ist ein großes Problem, denn es wird immer ein hochexplosives Gemisch bleiben“, sagt Erfurt.

Selbst bei den deutlich schwereren Doppeldeckerbussen will die BVG bald auf E-Antrieb setzen, erklärt der Betriebsvorstand. „Technisch sind elektrische Doppeldecker möglich. Wir überlegen, die nächste Generation umrüstbar oder direkt als Elektromodelle zu bestellen.“

