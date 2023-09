Der Sommer kehrt zurück Berlin und Brandenburg erwarten sonniges Wetter

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich in den kommenden Tagen noch mal auf sommerliches Wetter einstellen. Ab Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit viel Sonnenschein, wenigen Wolken und deutlich steigenden Temperaturen, wie eine Sprecherin am Sonntag sagte.

Für Montag wurden 25 bis 26 Grad für Berlin und weite Teile Brandenburgs vorhergesagt, am Dienstag gehen die Temperaturen dem DWD zufolge auf 27 bis 29 Grad nach oben. „Am Mittwoch kann es punktuell auch um die 30 Grad warm werden“, sagte die Sprecherin. Das sommerliche Wetter wird absehbar bis zum Ende der Woche anhalten.

Am Sonntag bleibt es der Vorhersage zufolge noch etwas kühler und trocken bei etwa 21 Grad. (dpa)