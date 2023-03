Design für den Untergrund So haben Sie Berlins U-Bahn noch nicht gesehen

Säulen, Wände, Treppenabgänge und Fliesen. Überhaupt, diese Fliesen. Kaum jemand schenkt ihnen Beachtung. Man will schnell weiter, was soll in einem U-Bahnhof einen zweiten Blick wert sein, bei Schmutz und zweifelhaften Gerüchen? Anders Jesse Simon: Für den Autoren und Fotografen mit britisch-amerikanischen Wurzeln waren Berlins U-Bahnhöfe in den vergangenen 14 Monaten das Ziel seiner Reisen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden