Details zu Nachfolgelösung in Berlin 29-Euro-Ticket soll nur für AB-Abonnenten gelten

Das geplante 29-Euro-Ticket in Berlin soll offenbar nur für Abonnenten des Tarifbereichs AB gelten. Das geht aus einer Vorlage von Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) für den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hervor.

Demnach sei dies nach Rücksprache mit dem Bundesverkehrsministerium die einzig umsetzbare Lösung, da Berlin andernfalls auf Mittel aus dem ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes verzichten müsste. Andere betrachtete Alternativen seien „mit hohen Umsetzungsrisiken verbunden“, schreibt Jarasch.

Fahrgäste ohne bestehendes Zeitticket müssen daher ab Oktober ein Abonnement abschließen, um von der Vergünstigung zu profitieren. Ein monatlicher Bezug wie beim Neun-Euro-Ticket soll nicht möglich sein. Die Abonnements sollen damit ab Januar zu den regulären Konditionen weitergelten. Jedoch werde allen Abonnenten zu Ende Dezember ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt, heißt es in der Senatsvorlage.

Das Ticket kostet das Land 105 Millionen Euro

Zudem sollen alle Abonnenten zum 1. Januar selbst entscheiden können, ob sie ihr gewähltes Abonnement für den AB-Bereich weiterführen möchten, in eine Zeitkarte für einen anderen Tarifbereich wechseln wollen oder stattdessen fortan das für den Zeitraum ab Januar angedachte, bundesweit gültige Nachfolgeangebot zum Neun-Euro-Ticket beziehen.

Die Kosten für das in Berlin geplante 29-Euro-Ticket liegen für den dreimonatigen Zeitraum bei 105 Millionen Euro, schreibt die Verkehrssenatorin an den Hauptausschuss. „Dies beinhaltet im Wesentlichen die Ausgleiche für Mindererlöse an die Verkehrsunternehmen, aber auch Ausgleiche für zusätzliche Vertriebs- und Kommunikationskosten der Verkehrsunternehmen, die durch die Einführung und Umsetzung des 29-Euro-Tickets begründet sind.“ Hinzu kämen gegebenenfalls „weitere Folgekosten, die in direktem Zusammenhang mit der Umsetzung des 29-Euro-Tickets stehen“, heißt es in der Vorlage.

Noch keine Lösung für Abonnenten im Tarifbereich ABC

Unklar ist, was die geplante Regelung für Fahrgäste bedeutet, die ein Abonnement für über das Berliner Stadtgebiet hinausgehende Tarifbereiche besitzen, wie etwa das ABC-Jahresticket. Dazu macht die Verkehrssenatorin keine Angaben. Auch zwischen den Ländern und im Verkehrsverbund ist diese Frage dem Vernehmen nach noch nicht gelöst. Möglich scheint, dass der Preis eines AB-Abonnements aus den Tarifen herausgerechnet wird und an dessen Stelle 29 Euro hinzukommen.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey bei der Pressekonferenz nach der Sitzung des Berliner Senats im Roten Rathaus. © dpa/Annette Riedl

Noch ist das Nachfolge-Angebot für das Neun-Euro-Ticket in Berlin nicht beschlossen. Die Entscheidung über eine regionale Nachfolgelösung soll am Donnerstag fallen. Dann behandelt der Aufsichtsrat des VBB in einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung das Thema. Das kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung an.

Donnerstag ist der Tag, an dem die Entscheidung darüber fallen muss. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey zum Nachfolge-Angebot des Neun-Euro-Tickets

„Donnerstag ist der Tag, an dem die Entscheidung darüber fallen muss“, sagte Giffey. Dies ist allein deshalb nötig, weil die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die S-Bahn Berlin mindestens zwei Wochen Vorlaufzeit für die Einführung des neuen Tickets benötigen.

Die Regierende Bürgermeisterin hatte zuvor ein zeitlich begrenztes, regionales Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket in Aussicht gestellt. Aus Brandenburg hatte es allerdings Kritik an einem länderübergreifenden Ticket gegeben.

Zur Startseite