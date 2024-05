Deutscher Schulpreis geht an Berliner Einrichtung Gemeinschaftsschule Friedenau bundesweit unter den besten 20 Schulen

Die Schülerin ist im Leistungskurs Englisch, sie bereitet sich aufs Abitur vor. Sie ist Teil des ersten Abiturjahrgangs, den es an der Gemeinschaftsschule Friedenau gibt. Daniel Dollezal sitzt in seinem Büro und sagt: „Sie spricht besser Englisch als ich.“ Dollezal ist der stellvertretende Schulleiter. Er redet über eine Musterschülerin.

Musterschülerin? „Die war anstrengend ohne Ende“, sagt Dollezal auch. Den Unterricht verfolgte das Mädchen unter einem Tisch, wenn sie denn überhaupt zuhörte. Da war sie allerdings noch in der ersten Klasse. Jetzt ist die Jugendliche für Dollezal der personifizierte Beweis für den Anspruch der Schule: „Wir wollen kein Kind aus dem Blick verlieren.“

Die Schule ist für den Deutschen Schulpreis nominiert

Gut, diesen Anspruch haben wohl alle Schulen. Aber es muss ja einen Grund dafür geben, dass die Gemeinschaftsschule Friedenau für den Deutschen Schulpreis 2024 nominiert ist, die renommierteste, anspruchsvollste und höchstdotierte Auszeichnung für gute Schulen in ganz Deutschland. Nur 20 Schulen bundesweit haben es so weit geschafft. Die Preisverleihung findet am 2. Oktober in Berlin statt. Der Sieger erhält 100.000 Euro. 2019 bereits ist die Schule für Inklusionsarbeit mit dem renommierten Jakob-Muth-Preis ausgezeichnet worden.

Der Grund liegt in den Antworten der Gemeinschaftsschule auf die Fragen zur Unterrichtsgestaltung, welche die Jury allen Schulen stellt. „Wie können Schüler im Unterricht angst- und konfliktfrei lernen? Wie sind die Lehrer untereinander vernetzt? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für die Schüler?“ Solche Fragen.

Wie gehe ich mit Schülern um, die sich unter einen Tisch setzen?

Die Antwort zu Schülern, die sich unter einem Tisch verkriechen, lautet zum Beispiel: „Wir sagen nicht: Du bist zu anstrengend, sondern wir fragen: Wie können wir dieses Kind und seine Eltern in die Problemlösung einbeziehen?“ Das erzählt Franca Timm, die stellvertretende Grundschulleiterin. Sie und Schulleiter Uwe Runkel sitzen im Büro.

Ein Schlüsselwort für Runkel lautet: „Haltequaltität“. Die Schüler sollen möglichst bis zum Ende ihrer Schulkarriere gehalten werden, damit die Lehrer ihre Stärken und Schwächen möglichst gut einschätzen können. Auch Lehrer können in Friedenau aufrücken, von der Grundschule zur Oberstufe. „So begleiten sie einen Teil ihrer Schüler jahrelang und können sie entsprechend fördern. Man muss den Lehrern die Möglichkeit geben, sich ganzheitlich auszurichten“, sagt Dollezal. Die Schule, ergänzt Runkel, gestalte den Unterricht „so, dass niemand die Schule verlassen muss“.

Der Unterricht ist auch ein didaktischer Spagat

Für die rund 180 Lehrer, die 1100 Schüler betreuen, bedeutet das zugleich einen didaktischen Spagat. Die Schüler sollen möglichst gemeinsam lernen, Profilklassen gibt es in die Schule nicht. Andererseits ist auch klar, dass nicht alle Schüler gleich sind: „Wir schaffen es natürlich nicht, dass wir nicht differenzieren“, sagt Dollezal.

„Wir schaffen es natürlich nicht, dass wir nicht differenzieren.“ Daniel Dollezal, stellvertretender Schulleiter

Die Kunst besteht darin, diese Unterschiede zu bewerten, ohne das Gesamtkonstrukt Klasse zu beeinträchtigen. „Wenn ein Kind sagt, ich quatsche so viel in Deutsch, weil ich mich langweile, dann braucht es mehr Futter“, sagt Dollezal.

In Friedenau wird deshalb Teamarbeit besonders gefördert. „Die Schüler unterstützen sich gegenseitig“, sagt Dollezal. Jeder Erstklässler erhält einen Paten, der sich um ihn kümmert und mit ihm bei Bedarf auch lernt. Auch die Regel, dass ein Klassensprecher Mitglied der Klasse drei sein muss, ist aufgehoben. In Friedenau kann theoretisch auch ein Erstklässler für die Klasse sprechen. „Bei uns gibt es auch keinen Schulsprecher“, sagt Dollezal, „sondern ein Schülerrat, der sich regelmäßig trifft. Der arbeitet mit bei der Unterrichtsgestaltung oder bei Fragen von Studienfahrten.“

Die Lehrer erleben in ihrem Alltag einen Rollentausch

Und die Lehrer erleben in ihrem Alltag durchaus einen interessanten Rollentausch. „Wir lernen auch von den Kindern“, sagt Franca Timm. „Wenn ein Kind unter dem Tisch sitzt, tragen die anderen das mit Gelassenheit. Die Mitschüler helfen sich mit großer Selbstverständlichkeit, da müssen wir nichts tun.“

Natürlich sind an Brennpunktschulen solche Erfahrungen eher selten. Auch dort wird engagiert gearbeitet, aber unter anderen Rahmenbedingungen. Oft haben die Lehrer dort überhaupt nicht die Möglichkeit, den Unterricht differenziert zu gestalten.

Die Mitschüler helfen sich mit großer Selbstverständlichkeit, da müssen wir nichts tun. Franca Timm, stellvertretende Grundschulleiterin

Ein Vorteil ohne Zweifel für die Friedenauer Gemeinschaftsschule. Genügend ständige Problemstellungen gibt es dort trotzdem. „Die Herausforderung für die Schulleitung“, sagt Dollezal, „ist: Wie schaffen wir die Strukturen, um all unsere Vorstellungen didaktisch umsetzen zu können?“ Deshalb sei die Teamentwicklung auch für das Lehrpersonal „extrem wichtig“.

Die Lehrer ermöglichen sich gegenseitig Freiräume

Die Lehrer sollen nicht unter der Last von ständigen neuen Aufgaben zusammenbrechen. Die gegenseitige Unterstützung wird so organisiert, dass der einzelne bei Bedarf den nötigen Freiraum bekommt. Immer auch mit dem Ziel, dass Schüler in Friedenau angst- und konfliktfrei arbeiten können.

Viele Lehrer sind schon lange in der Schule, in Runkels Team unterrichten nur eine Handvoll Quereinsteiger. Und viele der Studenten, die an der Schule eingesetzt werden, bewerben sich später genau hier, weil ihnen das Konzept gefallen hat.

Bei Konflikten in der Hofpause gibt es einen Raum zum Reden

Konflikte auf dem Schulhof werden durch eine besondere Personalplanung reduziert: Doppelt so viele Lehrer wie früher haben Hofaufsicht. Der eine Teil kontrolliert das Geschehen in der Hofpause, der andere kümmert sich um Streitereien oder andere Probleme. Lehrer und Schüler ziehen sich dann in einen Extraraum zurück, dort sind ruhige, intensive Gespräche möglich. „Wir können uns dort tiefergehend mit einem Problem beschäftigen. Gleichzeitig können wir erkennen, ob ein Schüler oder eine Schülerin ein Problem hat, dem wir mehr nachgehen müssen“, sagt Franca Timm.

Die sehr gut englisch sprechende Abiturientin ist nur ein Beispiel für die erfolgreiche Konfliktstrategie der Schule. „Wir haben 30 Schüler im Abiturjahrgang“, sagt Runkel. „Die Hälfte davon ist seit der ersten Klasse bei uns. Wir haben mehrere Biografien, bei denen man nie gedacht hätte, dass diese Schüler es so weit bringen würden.“