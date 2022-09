Deutscher Stahlbautag in Berlin Wie der Energiefresser Stahl nachhaltig werden soll

Wenn es um nachhaltiges Bauen geht, denken die meisten zuerst an moderne Holz- oder Leichtbaubauweisen. Stahl hingegen ist dafür bekannt, in der Herstellung hohe CO2-Emissionen zu verursachen. Doch die deutsche Stahlbauindustrie will nachhaltig werden. Wie das funktionieren soll, diskutieren die Köpfe der Branche beim Deutschen Stahlbautag in Berlin.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden