Diana zur Löwen ist „Finfluencerin“ des Jahres : In Berlin wurden die Fintech-Awards verliehen

In elf Kategorien sind die besten Finanz-Start-ups in der „Alten Münze“ gekürt worden. Erstmals fand die Verleihung in Berlin statt. Auch Finanzunternehmen aus der Hauptstadt durften sich freuen.