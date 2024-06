Bereit für den Ernstfall Im Berliner Lagezentrum koordiniert das DRK den deutschlandweiten EM-Einsatz

Mittwoch, kurz nach 18 Uhr, Berlin Lichterfelde: In einem großen Büroraum steht Regina Radloff von zwei Computer-Bildschirmen und beobachtet das Wetter. Während die Ukraine in Frankfurt gegen Belgien spielt und in Stuttgart parallel die Slowakei auf Rumänien trifft, zieht eine Unwetterfront über Süddeutschland. Radloff verfolgt das Unwetter, gibt Entwarnung. Laut Vorhersage bleiben sowohl Frankfurt als auch Stuttgart in den nächsten zwei Stunden verschont. Gefahr für Spieler und Fans besteht nicht.

Die ehrenamtlich arbeitende Radloff ist Teil des DRK Führungs- und Lagezentrums in Berlin Lichterfelde. Seit Beginn der Europameisterschaft überwachen hier pro Tag 20 Personen einen bundesweiten Großeinsatz. Von 9 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts sind jeweils vier ehrenamtliche und sechs hauptberufliche Mitarbeiter für acht Stunden im Einsatz.

Regina Radloff steht vor ihrem Arbeitsplatz. Das Unwetter über Süddeutschland ist keine Gefahr für die Vorrundenspiele am Mittwoch. © Christoph Papenhausen

Als Partner der UEFA ist es das DRK für die Dauer der EM für die notfallmedizinische Versorgung und Betreuung von Spieler und Fans verantwortlich. Einsatzkräfte aus allen Landesverbänden des DRK stehen rund um die Uhr bereit – in den Stadien (außer in Hamburg), auf den Fanzonen, auf den Trainingsplätzen und in den Unterkünften der Nationalmannschaften. Die Koordination übernimmt das Führungs- und Lagezentrum.

Dabei wird arbeitsteilig vorgegangen. An den insgesamt 12 Arbeitsplätzen organisieren je zwei Mitarbeiter die interne Kommunikation, kümmern sich um die Logistik, Materialverteilung und Funktechnik, behalten das Personal im Blick oder dokumentieren und analysieren vergangene Einsätze. Ein weiterer Mitarbeiter bearbeitet die anfallende Pressearbeit. Dabei laufen auf einem großen Screen die letzten Vorrundenpartien der Gruppe E.

Obwohl die Landesverbände des DRK autark arbeiten und gut auf die EM vorbereitet seien, müsse notfalls schnell reagiert werden, sagt Philipp Wiesener. Er ist für die Teamleitung im gesundheitlichen Bevölkerungsschutz zuständig und damit einer der Hauptverantwortlichen in Lichterfelde. Trete eine bundeslandübergreifende Gefahrensituation wie ein Terroranschlag oder eine Naturkatastrophe auf, gelte es, Absprachen mit den Landesverbänden zu treffen, sie in ihrer Arbeit zu unterstützen und Einsatzkräfte zu verlegen, sagt er.

Keine besonderen Vorfälle

Dazu ist es im bisherigen Turnierverlauf allerdings noch nicht gekommen. Auch unvorhergesehene Situationen wie ein herrenloser Rucksack in der Fanzone am Reichstag, eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen englischen und serbischen Fans oder die Kopfverletzung des ungarischen Stürmers Barnabas Varga hätten die Einsatzkräfte vor Ort routiniert bewältigen können, sagt Wiesener.

Nach etwa der Hälfte der EM zieht das DRK dementsprechend ein positives Zwischenfazit: Während der ersten zwei Wochen des Turniers kam es bundesweit zu insgesamt 2703 Einsätzen, an denen 6739 überwiegend ehrenamtliche Einsatzkräfte beteiligt waren. Eingreifen musste das Führungs- und Lagezentrum noch kein einziges Mal. Alles läuft nach Plan. Die größte Herausforderung sei das Wetter. „Nach dem regnerischen Wetter in der ersten Woche kommt nun die Hitze“, sagt Wiesener. Dadurch erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit von Herz-Kreislauf-Problemen. Allerdings: Auch auf diese Fälle sei man vorbereitet.

Frank Langer sitzt vor seinen Bildschirmen. „Alles ist genau geplant und sehr entspannt.“ © Christoph Papenhausen

Dass alles nach Plan läuft, bestätigt auch Frank Langer. Während Rumänien per Elfmeter ausgleicht, sitzt er vor seinen Bildschirmen. Viel zu tun hat der ehrenamtliche Landesbereitschaftsleiter aus Nordrhein-Westfalen aktuell nicht. „Alles ist genau geplant und sehr entspannt“, sagt er. Die EM sei ein Routineeinsatz und vergleichbar mit einem anspruchsvollen Bundesligaspieltag.

Nach Ende der Vorrunde blickt er optimistisch auf die zweite Hälfte des Turniers. Auch die Hitze bereite ihm keine Sorgen. „Das Sommermärchen 2006 war wohl wärmer“, sagt er und lacht. Trotz seiner Arbeit ist er in EM-Stimmung. Wenn alles so bleibt, könnte es aus Sicht des DRK ein rundum gelungenes Turnier werden.