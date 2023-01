Die erste Menstruation „Eltern sollten Freude und Stolz zeigen“

Frau Marwahe, warum ist die Menarche, die erste Menstruation bei Mädchen, so ein schwieriges Thema?

Die Pubertät ist ja ohnehin schon eine sehr sensible Phase für Kinder. Viele von ihnen sehen sich in einer Außenseiterrolle. Vor allem in Bezug auf die Periode fühlen sich viele wie Aliens, mit denen etwas nicht stimmt. Die Blutung ist nicht als Teil von etwas Normalem integriert, sondern als etwas, das einen vom Normalen absondert. Das ist aber absurd, weil die Menarche ja den Übertritt in eine viel größere Gemeinschaft von menstruierenden Menschen symbolisiert.

