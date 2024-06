Die ewige Fanmeile Könnte die Straße des 17. Juni autofrei bleiben? – Das sagt der Berliner Senat

Endloser Rasen, kein Auto in Sicht, ordentlich Platz zum Flanieren: Für die Fußball-EM ist die Straße des 17. Juni zum Sinnbild einer grünen Stadtutopie geworden. In diesem Jahr ist die Straße rund 150 Tage voll oder in Teilen wegen Veranstaltungen gesperrt, schreibt die Verkehrsverwaltung auf Tagesspiegel-Anfrage. Das wirft die Frage auf: Wenn er sowie fast das halbe Jahr dicht ist, könnte der 17. Juni nicht gleich zur Fußgängerzone werden?