Die falschen Schlüsse des Raed Saleh Warum Berlins angeblich soziale Schulausgaben den armen Familien schaden statt nützen

Raed Saleh hat gerade ordentlich was zu verlieren, nämlich die Macht in der SPD. Um den aktuellen Konkurrenzkampf zu gewinnen, muss er an der SPD-Basis, die für ihn stimmen soll, mögliche Zweifel an seiner Linie zerstreuen und vielmehr neue Anhänger gewinnen, die ihm gegenüber den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern den Vorzug geben.