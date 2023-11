„Die Familien waren kurz vorm Durchdrehen“ Wie eine Berliner Jugendgruppe dem Krieg in Israel entkam

Der Berliner Bezirk Pankow hat zwei Partnerstädte. Kolberg an der polnischen Ostsee und Aschkelon in Israel. Während nach Kolberg seit Jahren eine enge Verbindung auf unterschiedlichen Ebenen besteht, geht die Intensivierung der deutsch-israelischen Beziehungen zwischen Berlins größtem Bezirk und der südisraelischen Stadt unter anderem auf Peter Wissmann zurück, der vor einigen Jahren mit den Vorbereitungen eines Jugendaustausches in den Nahen Osten begann.