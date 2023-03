Die fetten Jahre sind vorbei Ein Ahnung von Armut bekommen

Ich sag‘s nur ungern, aber: Die fetten Jahre vorbei. Das Abendessen beim Lieferdienst bestellen? Mit den Kindern ins Kino? Im Sommer Freibad mit Pommes und Eis? All diese kleinen Luxusmomente, die für at least durchschnittlich verdienende Eltern wie uns über Jahre hinweg Selbstverständlichkeiten waren, sind es plötzlich nicht mehr. Von einem großen Urlaub ganz zu schweigen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden