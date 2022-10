Die feuchten Jahre sind vorbei Berlins Grundwasserstände sinken

Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine gute Nachricht: Während die Grundwasserstände in Deutschland langfristig überwiegend sanken oder bestenfalls stagnierten, stiegen sie in Berlin teils deutlich an. Das zeigen Daten, die das Recherchenetzwerk „Correctiv.Lokal“ von bundesweit 6677 Messstellen zusammengetragen hat – davon 388 in Berlin.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden