Die Gebetsraumfrage an Berliner Schulen Bildungssenatorin sieht Grenzen bei Religionsausübung

An Berlins Schulen kommt es offenbar vermehrt zu Fragen nach Gebetsräumen und Gebetsmöglichkeiten. Das besagt ein Rundschreiben, das Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Dienstag verschickte. Sie zeigt darin den Schulleitern auf, in welchem Rahmen sie auf die „gehäuft auftretende Fragestellungen zur Zulässigkeit religiöser Gebete an Schulen“ reagieren können. Dem Tagesspiegel liegt das Schreiben vor.