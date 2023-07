Die Kirche lädt zum Berliner Dorffest „Wir nennen es liebevoll unser Huth-Haus“

„Dorfplatz Gatow, wo bist du?“ Diese Frage stand vor zwei Jahren im Spandau-Newsletter. Der ländliche Ortsteil Gatow hat 3500 Einwohner und viele Pferde, ein bezauberndes Havelufer, viel Wiese und Weite, ist einer der ländlichsten Ortsteile der Stadt.

Und doch hat der Dorfkern einen Makel: Er hat keinen Kern. Stattdessen: Staub, öde Parkplätze, Versiegelung, keine Bänke, nix. Alles sich irgendwie von der Straße weg. Auch deshalb sieht man so wenig Menschen im Dorf. Und wer über die Straße Alt-Gatow kommt (11.300 Autos am Tag), ist – zack! – schon wieder raus.

Die Durchfahrtsstraße in der Mitte von Berlin-Gatow. © André Görke

Doch jetzt das: Am Sonntag, 9. Juli, wird das neue Gemeindezentrum in einem richtig schön restaurierten Altbau feierlich eröffnet – direkt gegenüber der Dorfkirche, Alt-Gatow, Hausnummer 37. Und die Geschichte dazu hat jetzt Dorfpfarrer Mathias Kaiser dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel erzählt.

„Wir freuen uns, dass wir nach intensiver und erfüllender Renovierungszeit unser neues Gemeindehaus eröffnen können, das wir nach dem Namen des Erblassers liebevoll ‚Huth-Haus‘ nennen“, sagt Pfarrer Mathias Kaiser, als der Spandau-Newsletter ihn nach dem Grundstück, der Geschichte und Herrn Huth fragt. Der gute Herr Huth heißt übrigens Joachim Huth, aber dazu gleich mehr.

Wahrzeichen von Gatow: die alte Dorfkirche mit dem Friedhof. © André Görke

Los geht es am Sonntag um 11 Uhr mit einem Open-Air-Festgottesdienst auf dem Grundstück („mit der Imchen-Combo“). Um 12 Uhr ist dann die feierliche Eröffnung.

Spandaus Kirchenchef Florian Kunz kommt ins Dorf, auch Bezirksbürgermeister Frank Bewig, CDU, sein Vorgänger und Bundestagsabgeordneter Helmut Kleebank, SPD, sowie Kulturstadträtin Carola Brückner, SPD, und Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, werden erwartet. Und sowieso: das halbe Dorf. Die Kirchengemeinde hat 1100 Mitglieder.

Ab 12.30 Uhr gibt es ein Sommerfest mit Grill, Kuchenbuffet, Getränken und Infoständen von vielen Hilfsorganisationen aus Spandau. „Und die Delegation der Katholischen Kirche hat angekündigt, uns ein Apfelbäumchen zu schenken“, verrät mir Pfarrer Kaiser. Die katholische Kirche St. Raphael stand bis 2005 schräg gegenüber – dort, wo schließlich lieber ein Discounter mit vielen Parkplätzen errichtet wurde.

Die Katholische Kirche St. Raphael stand bis 2005 im Gatower Ortskern, wurde dann aber gerissen - heute steht dort der Dorf-Supermarkt. © Tagesspiegel-Archiv/Steinert

Wer war dieser Herr Huth, nach dem das schöne Dorfhaus benannt wird? Ich fragte Pfarrer Kaiser und der so: „Joachim Huth ist vor knapp 5 Jahren verstorben, am 26. Juni wäre sein 95. Geburtstag gewesen. Er war ein freundlicher Herr, den ich oft traf, wenn er das Grab seiner Familie auf dem Kirchhof an der Dorfkirche Gatow besuchte, immer mit Hut und Mantel, immer vornehm, sanft und freundlich“, berichtet Kaiser.

„Ich erinnere mich gerne an die Gespräche mit ihm. Er übte über knapp 20 Jahre das hohe Amt des Bundeswehrdisziplinaranwaltes aus. Er war also Leiter einer Bundesbehörde und vertrat den Verteidigungsminister in Revisionsverfahren die Bundeswehr betreffend. Er wurde mehrfach geehrt, u.a. mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande.“

Und der sanierte Altbau war Huths Wohnhaus, Pfarrer Kaiser? Die kurze Antwort wäre: Ja. Doch die Geschichte ist viel zu interessant, um sie nur kurz zu beantworten. „Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Huth-Haus errichtet, damals noch mit Scheune mit Strohdach. Um die Jahrhundertwende dürfte es als bescheidenes Wohnhaus umgebaut worden sein, ab dann wohnte eine Bauernfamilie mit Namen Schulze dort. Mitte der 20er Jahre heiratete Joachim-Friedrich Huth – der Vater unseres Erblassers – in die Familie ein und wahrscheinlich wurde dann das Dach angehoben, sodass im Obergeschoss Landarbeiterzimmer eingerichtet werden konnten“, so Kaiser.

Das sanierte Bauernhaus an der zentralen Bushaltestelle in der Dorfmitte. © André Görke

Der Umbau in den 30ern war schlimm. Warum? Weil das Haus verputzt und der Sockel gekachelt wurde, erzählt Pfarrer Kaiser. „Aus heutiger Sicht war das eine Katastrophe für das Haus, weil auf diese Weise das Fachwerk verfaulte.“ Joachim-Friedrich Huth starb in den 60er Jahren, seine Witwe lebte noch etwa drei Jahrzehnte weiter und wurde von ihrem Sohn Joachim umsorgt. Als Joachim Huth in den Ruhestand ging, wurde Alt-Gatow 37 sein Hauptwohnsitz.

„Jedes Jahr unterstützte er seine Kirchengemeinde und hielt sich auch sonst zur Dorfkirche“, so Kaiser zum Spandau-Newsletter. 2018 vermachte er das Haus seiner Kirche. Was für eine schöne Geschichte für einen schönen Ort, oder?

Respekt übrigens an die Handwerker, u.a. die Lehrlinge der Knobelsdorff-Schule („besonders die Zimmererklassen!“) packten seit 2020 mit viel Geschick und Können an, berichtet der Pfarrer. Dachbalken waren gebrochen, Wände einsturzgefährdet. Doch die Fachleute haben alles aufgebaut, gerettet und sogar fit für die Zukunft gemacht: „Wir konnten faktisch einen Neubau unter Verwendung alter Teile und Bautechniken hinstellen und konnten uns mit dem Wunsch durchsetzen, dass wir das Gebäude mit einer Erdwärmepumpe beheizen.“

„Die Studentenzimmer im ersten Obergeschoss sind fertiggestellt und vermietet. Zwei Studenten und drei Studentinnen werden ab dem 1. Juni 2023 das Obergeschoss mit Leben füllen“, hat der Pfarrer im Dorfkirchenblatt neulich verkündet.

Blick aus einer Drohne auf Berlin-Gatow: Links die Havel, unten die Rieselfelder und Bauernhöfe. © Rico Ketzer

Und wie geht es im Dorfkern weiter? Seit 2017 tüftelt die Ideenschmiede des Gemeindekirchenrats am Konzept der „Sozialen Mitte Gatow“. Das jetzige Gemeindehaus in der Plievierstraße 3 ist nicht zu retten: hier ein Foto bei Google Street View. Dort soll ein Haus mit einer großen Kita und seniorenfreundlichen Wohnungen entstehen, die im Süden von Berlin-Spandau fehlen. Weil das jetzige Grundstück zu klein ist, soll auch das Grundstück an der Hausnummer 1 dazugenommen werden.

„Damit rücken wir der Gatower Mitte noch ein Stück näher ran und sind nun noch mehr an der zentralen Kreuzung Gatows präsent“, so die Vision des Pfarrers. Doch die Denkmalbehörde, so Pfarrer Kaiser, interessiert sich plötzlich für den ollen Waschbetonbau aus den 70ern, bei dem jeder Energiefachmann die Hände überm Kopf zusammenschlägt und jeder Stadtplaner lieber schnell die Augen schließt.

Das Gemeindehaus in Gatow, im Spätsommer 2018. Es gibt Pläne, hier ein neues, schöneres Haus aufzubauen, damit Gatow wieder so etwas bekommt wie einen Ortskern. © André Görke

Also gibt’s eine Zwischenvermietung für zwei Jahre an den „Gemeinwesenverein Heerstraße Nord“, der dort einen sozialen Nachbarschaftstreff aufbaut – zum Beispiel ein Gemeindecafe, jeden Dienstag von 13 bis 17 Uhr. Mit dabei ist das Rot-Kreuz-Institut aus Kladow.

In Zukunft, so Pfarrer Kaiser, könnte ein Café in der Remise auf dem Huth-Grundstück entstehen, gemeinsam genutzt mit dem Gemeinwesenverein.

Viele Steine mit lieben Worten und auch eine stylische Handtasche im Auto-Look: das Grab von Heidi Hetzer im Juli 2023. © André Görke

Das Grab von Heidi Hetzer mit dem durchsichtigen Kunstwerk, dessen Oberseite aber mittlerweile blind ist - fotografiert im Juli 2023. © André Görke

Sommer 2020. Ein letzter süßer Gruß steckt im Grabschmuck der Rennfahrer-Legende Heidi Hetzer. © André Görke

So sah der Grabstein von Heidi Hetzer in Gatow aus, als er aufgestellt worden ist im Sommer 2020. © pa/dpa/Carstensen

P.S.: Wer am Wochenende den Weg raus nach Gatow macht, kann auf dem benachbarten Friedhof neben der Dorfkirche vorbeischauen. Dort liegt seit 2019 Gatows bekannteste Nachbarin: Rennlegende und Unternehmerin Heidi Hetzer. Sie hat ihre Kindheit in Gatow verbracht („eine wunderschöne Welt im Gegensatz zum zerschossenen Berlin“).

Ihr Grab ist ein echter Hingucker. Schmucksteine mit lieben Botschaften liegen auf dem Stein, darüber eine Tasche im Auto-Design, sogar ein Fläschchen „Berliner Weiße“ habe ich mal im Sommer entdeckt.

Doch das Kunstwerk ist leider verblichen, wie ich bei meinem Besuch am Wochenende bemerkt habe. Im Kunstharz sind eigentlich gepresste Rennfahrer-Pokale zu erkennen. Doch die Oberseite ist blind, weiß, schade.

