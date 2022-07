Der Waldbrand in der Lieberoser Heide in Brandenburg hat sich auf etwa 50 Hektar ausgeweitet. Seit dem Morgen habe sich der Brand von Moor- und Waldfläche um 37 Hektar vergrößert, die Löscharbeiten seien weiterhin in vollem Gange, wie der Landkreis Dahme-Spreewald am Dienstagabend mitteilte.

„Die Lage hat sich im Laufe des Tages dynamisch entwickelt. Schwierigkeiten macht uns der drehende Wind und die anhaltende Trockenheit. Auch die Wegbeschaffenheit wird immer schwieriger“, sagte demnach Kreisbrandmeister Christian Liebe.

Insgesamt seien aktuell 280 Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten im Einsatz, hieß es. Weitere Einsatzkräfte seien angefordert worden. Auch mehrere Hubschrauber seien im Einsatz. Da das Gebiet mit Munition belastet ist, konnte die Feuerwehr das Gelände nicht betreten, sondern nur von den Rändern aus löschen.

Landrat Stephan Loge (SPD), der sich selber ein Bild von der Lage machte, sagte der Mitteilung nach: „Die Lage spitzt sich zu.“ Für die Unterstützung aus anderen Landkreisen sei man sehr dankbar. Loge betonte: „Bewohner in anliegenden Gemeinden sind nicht betroffen. Evakuierungen sind nicht erforderlich.“

Der Brand war am Montag ausgebrochen, am Dienstagnachmittag hatte eine Landkreissprecherin noch von einem 30 Hektar großen Brandgebiet gesprochen.

Nach dem Ausbruch des Waldbrandes in der Lieberoser Heide im Südosten Brandenburgs hatte sich die Feuerwehr auf einen länger anhaltenden Einsatz eingestellt. Einsatzleiter Christian Liebe sagte am Dienstag, die Brandbekämpfung werde nach seiner Einschätzung mindestens noch bis Mittwoch dauern. Regen sei erst für Donnerstag angesagt.

Am Dienstagvormittag hatte die Einsatzleitung noch von einem 13 Hektar großen Brandgebiet gesprochen. „Die Einsatzkräfte haben die Lage vor Ort im Griff“, sagte die Sprecherin des Landkreises Dahme-Spreewald. Auch für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Landrat Stephan Loge, der sich selber ein Bild von der Lage machte, sagte: „Erfahrungen der letzten Jahre zeigen uns, dass das Feuer durch die Unwägbarkeiten und die hohe Trockenheit heimtückisch ist.“

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in der Lieberoser Heide loderte ein Feuer Ende Juni 2019 auf 100 Hektar. Es dauerte eine Woche, bis der Brand gelöscht war. Die Gefahr dort bleibt bei der großen Trockenheit und den derzeitigen Temperaturen hoch. Derzeit gilt im Kreis Dahme-Spreewald die Waldbrand-Warnstufe 4 - die zweithöchste.

Brandenburgs Forstschutzminister fordert mehr Laubbäume

Angesichts der Waldbrände in Brandenburg forderte Forst- und Klimaschutzminister Axel Vogel (Grüne) einen schnelleren Umbau des Waldes mit deutlich mehr Laubbäumen. Noch immer gebe es 80 Prozent Kiefernwälder. "Laubbäume reinbringen ist das Gebot der Stunde", sagte Vogel am Dienstag im RBB-Inforadio.

600.000 Hektar Nadelwald müssten insgesamt umgebaut werden, gerade seien es aber weniger als 5000 Hektar pro Jahr. Das reiche nicht. Der Umbau müsse wegen des Klimawandels innerhalb einer Generation geschafft werden, sagte Vogel. "Sonst haben wir vielleicht bald keine Wälder mehr in Brandenburg." Insgesamt hat Brandenburg mehr als eine Million Hektar Waldflächen.

In der Nähe brennt es nun: ein Feuerwachturm des Landesbetriebs Forst Brandenburg bei Lieberose. Foto: dpa/Patrick Pleul

Vogel sprach vom derzeit vierten Dürrejahr innerhalb von fünf Jahren. Bisher seien schon 755 Hektar Wald abgebrannt, aber man stehe erst am Anfang der Waldbrandsaison. 80 Prozent der Brände entstünden durch Menschen, etwa durch Zigaretten oder auch Brandstiftungen. Inzwischen habe man aber das Meldewesen verbessert, die meisten Brände würden schnell entdeckt und blieben daher sehr klein.

Brandenburg hat den größten Anteil an munitionsbelasteten Gebieten in Deutschland. Es gibt Konversionsflächen - Gebiete, die vom Abzug der russischen Truppen belastet sind - sowie einst militärisch genutzte Flächen. Auf 350.000 Hektar werden immer noch Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet.

Feuer an der Grenze zu Sachsen

Auch an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze hat es am Sonntag erneut gebrannt. Bei Arzberg im Landkreis Nordsachsen habe sich ein Feuer über etwa 1,5 Hektar ausgebreitet, teilte die Polizei am Montag mit. Freiwillige Feuerwehren aus Sachsen und Brandenburg hätten ein weiteres Ausbreiten verhindern können.

Erst jüngst hatte es bei Kosilenzien, ebenfalls an der sächsischen-brandenburigschen Grenze, einen großen Waldbrand gegeben. Foto: dpa/Daniel Schäfer

Nach Einschätzung der Feuerwehr sei eine Selbstentzündung unwahrscheinlich. Darum ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung. Die Höhe des Schadens war noch unklar.

Ende Juni hatte es rund 20 Kilometer entfernt tagelang in der Gohrischheide gebrannt. Es war laut Behörden der größte Waldbrand in Sachsen seit 30 Jahren. Die Schäden liegen im zweistelligen Millionenbereich. Auch hier gehen die Ermittler von Brandstiftung aus – an drei Stellen wurden Rückstände von Brandbeschleunigern gefunden. (dpa)