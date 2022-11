„Die Landesregierung macht beim Thema Wohnungslosigkeit zu wenig“ Obdachlosigkeit in Brandenburg – Kaum Zahlen, fehlende Unterstützung

Allmählich werden die Tage kürzer und die Temperaturen kälter. Für Menschen, die wohnungslos sind, beginnt nun eine harte Zeit, auch in Brandenburg. Vor allem in den großen Städten eröffnen Notübernachtungen und Wärmestuben, doch generell sind vor allem die Kommunen gefragt, Menschen ohne festen Wohnsitz unterzubringen. Laut Statistischem Bundesamt waren zum Stichtag 31.01.2022 1295 Menschen in Brandenburg wohnungslos, davon 615 Menschen in Potsdam, 150 Menschen in Brandenburg an der Havel und 105 Menschen in Cottbus.

