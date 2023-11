Die letzten Hip-Hop Konzerte des Jahres Diese vier Künstler spielen in Berlin

Wer gerne Hip-Hop hört, trägt zu große Klamotten, ist Mitglied einer Straßengang, sprüht in seiner Freizeit „ACAB“ auf Hauswände und hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Marihuana-Problem. Klischees, die nach 50 Jahren Hip-Hop (nochmal ein verspätetes Happy Birthday an dieser Stelle) zum Glück immer rarer werden. Wie facettenreich das Genre aus den Tiefen der New Yorker Bronx sein kann, zeigen die letzten Live-Acts des Hip-Hop-Jubiläumsjahres 2023. Bock auf ein gutes Konzert?